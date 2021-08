OVO JE ŽENA KOJOM SE ŽENI MIKI ĐURIČIĆ! Dugo su zajedno, rodila mu je ćerku, a najviše se plaši da je NE PREVARI u rijalitiju!

Kako Kurir saznaje, rijaliti učesnik Miki Đuričić danas je zvanično stupio u brak sa svojom partnerkom, majkom njihove ćerke Dunje.

Naime, njih dvoje su se venčali u crkvi, gde su i kristili ćerku Dunju, dok bi opštinsko venčanje trebalo da se održi u jednom prestoničkom restoranu.

Iako već godinu dana živi sa svojom izabranicom, koja mu je prošlog avgusta podarila ćerku Dunju, poznati pčelar iz Kupinova rešio je da tek sad s njom ode pred matičara.

Takođe, njegova izabranica se do sada nikada nije eksponirala, a sada je isplivala njihova zajednička fotografija na kojoj se vidi koliko su zaljubljeni.

- Pa, mi smo već zajedno, to mi je žena, živimo zajedno već godinu dana, samo ćemo sad da se venčamo i zvanično. Planirali smo da to bude 4. septembra, pre nego što ja uđem u "Zadrugu". Sad ćemo prvo građansko venčanje da organizujemo, pa ćemo posle crkveno - kaže Miki i dodaje da se raduje tom danu.

- Mi smo to planirali i ranije, još pre tri meseca smo to definitivno odlučili, samo smo čekali da se stvore neki uslovi i eto, početkom septembra ćemo to, Bože zdravlja, da uradimo. Pravim veselje, naravno. Biće to u jednom restoranu, za uži krug ljudi... Porodica, prijatelji, biće lepo - rekao je nedavno rijaliti učesnik.

Podsetimo, Miki uskoro ulazi u "Zadrugu 5", a kako je ispričao samo se plaši da ne prevari suprugu u rijalitiju.

- Biću veran do kraja supruzi. Kada bi mi se desilo da prevarim ženu u rijalitiju, ne bih mogao sebe da pogledam u ogledalu. Ne znam kako bih hodao ulicom. Kako bih živeo da me kući ne čekaju žena i dete samo zato što sam se ja zezao s nekom budalom u rijalitiju. Pritom, i vi znate da tamo ulaze devojke lakog morala. Pa zamislite samo da zbog neke beštije izgubim porodicu! Onda bih stvarno trebalo da uzmem štranjku i da se obesim nasred žive vode ovde u Kupinovu - rekao je Miki za medije.

