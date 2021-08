VELIKI INTERVJU OŽENJENOG ĐURIČIĆA: U rijaliti ulazim kao PORODIČAN čovek, pružiću detetu sve, voleo bih još jednu ĆERKU! KURIR TV

Miki Đuričić, bivši rijaliti igrač rekao je "da" izabranici Angelini sa kojom ima ćerku Dunju.

Njih dvoje prvo su se venčali u Crkvi, a potom su se zarekli na večnu ljubav pred matičarem. Proslavu su organizovali u jednom prestoničkom restoranu, gde su se okupili najbliži, a nisu prisustvovale Mikijeve rijaliti kolege.

Mlada i mladoženja bili su sve vreme nasmejani i grlili jedno drugo.

"Osećam se kao oženjen čovek mi već živimo zajedno, pa smo iskoristili priliku da se i mi venčamo, da ozakonimo našu vezu. Malo sam umoran od priprema, ali lepo je", rekao je Miki, pa progovorio o rijalitiju:

"Prvi put ulazim kao porodičan čovek, život mi je dobio novu dimenziju, porodica mi je motiv ovaj put da izdržim i rešim neke stvari. Biće teško naravno, ali imam svoje razloge zbog kojih ulazim. Angelina se meni ne meša u to, ona to shvata kao moj posao, pošto je ovo poslednji rijaliti ponuda je bila takva da smo razmislili, treba da završim to do kraja, mi živimo normalan, skroman život na selu, slabo se družim sa ljudima iz rijalitija, vratiću se u normalan život."

Miki kaže da se odlično snašao u ulozi oca.

"Snašao sam se odlično u ulozi oca, ja čuvam dete dok ona ne dođe sa posla, naučio sam da se presvučem, da se igram sa njom. Najviše volim kada uči nove stvari, samo što nije prohodala, kada nauči novu reč... Prva reč bila je verovatno mama, najteže je kad joj rastu zubići. Dunja zna da kaže i tata i mama. Bitno je da to dete ima sve što treba, da dobije normalno obrazovanje, da mu pružimo šta mi nismo imali u mladosti. Voleo bih još jedno dete, još jedno žensko, zamisli bude muško, pa bude kao ja. Dobro došlo je i muško, ali bih voleo žensko... Ljudima ću pokazati da sam smešniji i ozbiljniji, dosta je bilo ludila i psovki", istakao je on i dodao koliko ga je ćerka pozitivno promenila.

