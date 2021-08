OD KAD JE SA BARBAROM NE JAVLJA SE KUMI?! Darko Lazić i Andreana Čekić ŽESTOKO zaratili, ona ne može da mu pređe preko IZDAJE?!

Andreana Čekić je uvek bila uz svog kuma Darka Lazića, a nedavno su se navodno žestoko posvađali i pitanje je da li će se ovog puta pomiriti.

foto: Printscreen/Ami G

Pevačica je navodno kumu zamerila jer se iza njenih leđa druži sa njenim bivšim verenikom Markom, što je nju mnogo povredilo.

– Andrena je bila uz Darka i kada je bilo lepo i kada ga su se svi odrekli, kao brat i sestra su. Zato je mnogo i zabolelo to što je saznala da joj je Darko zario nož u leđa. Nije ni sanjala da je Darko u kontaktu sa njenim bivšim verenikom, i da se na sve to još i viđaju i druže. Kada su raskinuli Darko je stao uz Andreaninu stranu i podržao je, nije imao lepe reči za njega, pa se još više šokirala kada je dobila fotografiju sa jedne kućne žurke gde su nasmejani pozirali i grlili se. Darko je na tom okupljanju bio sa Barbarom, a Andreana je iste sekunde kada je dobila tu sliku poslalala poruku kumu. Pitala je da joj objasni što ju je izdao, ali joj on nije odgovorio na poruku - priča izvor i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Andreana se rasplakala zbog cele situacije, a naročito jer Lazić nije ni pokušao da joj objasni to. Ona mu neće preći lako preko ovoga, a za sve krivi i njegovu devojku Barbaru, od kada je sa njom Čekićevoj se ne javlja uopšte.

foto: Printscreen/Instagram

