ZBOG OVOGA JE SIMOVA PLAKALA U EMISIJI: Isplivao SNIMAK MAJE Marinković u krevetu TARINOG bivšeg! (VIDEO)

Bivša rijaliti učesnica Tara Simov, sinoć je pred kamerama plakala, zbog bivšeg dečka Mateje Matijevića.

Naime, njen prijatelj, Marko Đedović ispričao kako Tara plače zbog toga što su Maja Marinković i Mateja u istom krevetu.

Na Instagram nalogu Filipa Đukića, pojavio se snimak na kom Maja i Mateja razgovaraju, dok Filip objašnjava kako se tako pripremaju za Zadrugu i ironično dobacuje da se Marinkovićeva nikad ne folira, i da ništa ne radi zbog kadra. Inače oni se svi nalaze u Beču, uključujući i Filipa Cara, koji je, navodno, u vezi sa Marinkovićevom.

S obzirom na to da su Maja i Mateja već flertovali i tokom Zadruge 3, dok je on bio sa Simovom, ne čudi što Tara u programu uživo nije mogla da se kontroliše.

Podsetimo, ona je sinoć otkrila da i dalje voli Mateju.

- Mateji je prijalo što je tema, prija mu madijska pažnja i to što ulazi u Zadrugu. Ovo mu je bila prilika da skine svu ljagu sa sebe sada kad sam ja najgora. Meni emocije nikada nisu otišle, naš odnos nije prekinut, jer je manjkalo emocija, deo mene je ostao u Zadruzi 3. Celo prošlo leto sam ja bila u vezi sa dečkom, ali on mi je velika rana. Ne prija mi da pričam o tom odnosu, hendikepirana sam, sve ono što sam bila ja, više nisam. Nije on meni ništa loše uradio, nije me ni ponižavao, samo me je pustio da verujem da će sve biti onako kako sam zamislila. Teško mi je, ne mogu da kažem, stalno mi je teško - plakala je Tara.

Mateja zvanično postaje stanar Bele kuće od 5. septembra, a mediji pišu da će se u Zadruzi naći i Maja i Simova, tako da će rasplet ove drame uslediti brzo.

