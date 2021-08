TARA PRETI: Maji ću slomiti noge jer je završila s Matejom u KREVETU! Simova ZA KURIR priznala da i dalje voli Matijevića!

Tara Simov otkrila je da i dalje voli bivšeg dečka Mateju Matijevića, s kojim je bila u "Zadruzi 3". Ona je u emisiji "Narod pita" istakla da upravo zbog tih emocija koje gaji prema bivšem nije mogla da zavoli Nenada Aleksića Ša.

Nije to ono što je ostalo upečatljivo tokom njenog gostovanja, već suze koje je pustila pred kamerama. Tara je saznala da se Mateja nalazi u Beču sa Majom Marinković, a kada je videla njihovu fotografiju iz kreveta, pobesnela je. Mi smo je pozvali, a ona je Maji zapretila.

- Maja Marinković je juče uhvaćena sa Matijom. Znači, mogu samo da joj slomim nogu kad je vidim - besno je poručila Tara, a onda dodala:

- Nisam još razmišljala o ulasku u "Zadrugu 5", posebno zbog ovogodišnjih učesnika. Ulazi previše mojih dušmana, bojim se da ne bih mogla da preživim taj njihov skup, plus ta neka neprežaljena ljubav. U lošim odnosima sam sa Dragojevićima, ali, kao, čula sam se sa Dalilom.

Tara je nastavila da nabraja ljude s kojima je u baš lošim odnosima:

- Ulazi Rešićka, ološ, Paula, koja je ku*vetina raspala, a pritom je drukara, Mensur, pi*ka smrdljiva, i kako ja da uđem onda?! Ne mogu da kažem da neću sigurno ući, ali sada želim da se odmaram i uživam u svom malom miru - rekla je Tara.

Simova je ispričala kako se oseća povodom svog odnosa s Matejom.

- Krivo mi je što osoba koja je bila sa mnom u vezi sedam meseci priča ovako o meni. On se sa mnom proziva po Instagram storijima konstantno. Nikada se on neće promeniti, uvek će mu taj njegov ego i ponos biti važniji od svega. On zna koliko sam ginula za njega i sada je spreman da pruža ruku mom bivšem dečku, kog je pljuvao, a meni ne. To je njegov obraz. Ovo je za Mateju najpodobnija situacija, što se tiče pranja. Kupuje poene tako što me javno pljuje, ali ja i te kako dobro znam da njemu nije svejedno uveče kada legne da spava. Svako bira kako će javno da pokazuje svoje lice, on je svoje izabrao, to je njegova sramota. On je previše besan zbog svega što se izdešavalo - ispričala je Tara i dotakla se svojih emocija.

- Kada kažem da volim Matiju, nije to ono - sedim kod kuće, gledam naše slike, ljubavne serije i plačem. On je osoba koja je mene najviše povredila i razočarala. Sedam meseci mi je pričao kako me voli najviše na svetu, obećavao mi je brak, porodicu, decu, nebo, zvezde. Ja sam sedela i maštala, sve mi je srušio u sekundi i šutnuo me je 20 dana pred kraj rijalitija. Dobro zna da bih ja poginula za njega, ali je odlučio da iskoristi u svoju korist sav ovaj hejt koji je na meni. Želim mu svu sreću - završila je Tara ovu temu.

Pozvali smo i ostale aktere ove priče, ali Maja i Ša se nisu javljali, dok je Matija bio kratak:

- Ne želim da komentarišem teme vezane za Taru, hvala na razumevanju.

Ša me je provocirao s bivšom - Znam da se Nenad video s bivšom devojkom Darijom, mislim da se on prvi potrudio da to izađe u javnost kako bi mene isprovocirao ili pokušao da me povredi. Iskreno, jeste me povredio, ali više mi je povređena sujeta nego bilo šta drugo. Iskreno, mislim da je Nenad sad skapirao da nema više smisla da bilo šta radi i da je ovo definitivno kraj, ne očekujem da će da me zove ili pljuje. Mislim da će sada i on nakon istine koju sam rekla u emisiji da stavi tačku na naš odnos.

