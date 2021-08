TOMOVIĆ POSTAO LJUBAVNI TERAPEUT! DELI SAVETE BESPLATNO: Svest ljudi je otišla u tri lepe! Danas svaki muškarac može da ima 5 žena

Vladimir Tomović sebe je nazvao ljubavnim terapeutom i dao pratiocima priliku da im odgovori na pitanja vezana za muško-ženske odnose.

Bivši rijaliti igrač konkretno je odgovarao na pitanja o ženama, muškarcima i prevari.

"Imam 27 godina, sve sam pokušao, ali nikako ne mogu da nađem devojku, ne znam šta da radim", pisao je jedan pratilac.

"Ti baš i nisi toliki baksuz koliko se čini na prvo čitanje ove poruke. To gunđa za svaku sitnicu, to napravi haos gde ga nema... Zapali kuću u sekundi a onda tebe krivi za požar... Njeno jedno pitanje ima hiljadu za koje odgovor ne postoji. Kažu da dobijaju jednom mesečno a u praksi je to svakog trećeg dana, izgleda provalile foru pa se vade na to kada su nervozne", pisao je Vladimir pa onda objasnio devojci zbog čega se neki muškarci ne javljaju uživo, a muvaju preko poruka:

"To nije fenomen muškaraca već fenomen zvani FILTERI koje koristite za fotografije. Ja sebe nisam mogao prepoznati pre par dana kada jedna cura upali selfi kameru. Kukavče crni, opegla mi bore, ispravi nos i ofarba sede... Da mi ne stavi trepavice i karmin objavio bih sliku na Instagramu."

"Zašto svi zauzeti frajeri i pored svojih "srećnih" veza, žena/verenica muvaju devojke sa strane?", glasilo je sledeće pitanje, a on je odgovorio:

"Zato što misle da su frajeri ako imaju po 5, 6 cura u isto vreme. Kao da je to neka umetnost. Danas svaki prdež od muškarca može imati gomilu žena jer je svest ljudi u tri lepe otišla. Najlakše je prevariti. Budi mangup pa budi veran ili ostavi ako se u drugu zaljubiš."

