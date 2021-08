LAZIĆEVI PRIJATELJI ZABRINUTI! TOTALNO LUD ZA BARBAROM: Opet će potrošiti 200.000 € i ostati bez svega

Folker Darko Lazić spreman je da stane na "ludi kamen" sa novom izabranicom i koleginicom Barbarom Bobak, a sad je navodno rešio da joj kupi stan.

- Darko je lud za njom, nikad se u neku ženu nije ovoliko zaljubio koliko je u Barbaru. Prijateljima se poverio da hoće da joj kupi nekretninu i prepisati odmah na njeno ime. Džabe mu govore da su nedavno otpočeli vezu i da ne bi trebalo da se zaleće, on ne želi da čuje takve stvari, radi po svom - otkriva dobro obavešteni izvor.

- Hoće da kupi jedan stan, kako bi zajedno živeli u njemu, a želja mu je da zvanično ona bude vlasnica, jer bi na taj način da joj pokaže koliko mu znači. "Opet će da potroši 200.000 evra i da ostane bez svega", govorili su mu bliski ljudi kad su čuli o čemu razmišlja, ali Lazića ne zanimaju komentari tog tipa - dodaje izvor.

foto: Printscreen/Instagram

- Što naumi, on to i ostvari, tako je uvek sa njim. Cilj mu je da stan pazari do kraja godine, a siguran je da je Barbara "ona prava". Još ne želi da priča o tome javno, makar dok ne finalizuje sve što je zamislio - zaključuje sagovornik.

foto: Printscreen

kurir.rs/blic

