ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Cica i Baja obnovili romansu, Pirsing podvodi devojke u podrumu kluba!

S kim god se čujem i pitam za tračeve, odmah su tema likovi iz tog programa i moram vam priznati da sam svašta nešto saznala o njima. Mada, verujem da nas ništa ne može šokirati kad je u pitanju takav profil ljudi.

Priča mi jedna poznanica da se javila na poziv poznata rijaliti starleta, zvaćemo je Pirsing. Ona je napisala da joj se jave devojke za rad u klubu, navodno u pitanju je posao igračice, ali nije tako. Pirsing već neko vreme radi kao makro, a sad joj je preokupacija da dovodi mlade devojke u jedan klub u centru prestonice, gde se odvijaju pravi razvrat i bludničenje. Prostitucija se podrazumeva, ali ima tu još svašta nešto, o čemu ni ja ne smem da pišem dok ne budem sigurna. Uglavnom, ono što sad mogu da vam kažem jeste da većina devojaka završi u podrumskim prostorija gde ih drže po nekoliko dana pod dejstvom raznih opijata. Uskoro će se, kako saznajem, sve saznati i o tome će se dugo pričati, sigurna sam.

Čula sam da je Najin muž izgubio na kocki biznis u koji je ona uložila na stotine hiljada evra. Ako je to i tačno, opet će biti kao i prošli put, kad je prokockao njihovu kompaniju, pa je ona dva puta plaćala dugove samo da zadrži firmu, da bi treći put konačno shvatila da treba da digne ruke od toga. Bojim se da se nije opametila i da će i sad isto uraditi jer bogati otac njenog muža odavno više neće da ga čupa iz problema.

I prošle nedelje sam htela da vam napišem nešto o odnosu Baje i Cice, tako ćemo je zvati po njenoj ulozi. Njih dvoje su i pre više od deset godina bili zajedno, čak je Boba ostavio porodicu i živeo s njom, ali je to puklo nakon nekoliko meseci. Sad vidim da su obnovili romansu i da ljubav opet cveta iako je on zvanično i dalje u braku. A sećam se kako je pre nekoliko godina Cica svima pričala kako je Baja proganja i ucenjuje, ne da joj da radi u Srbiji jer je mnogo moćan. Bila je na korak od toga da sve to ispriča za medije, pa bi danas bila u koži nekih drugih koleginica koje su to uradile nedavno.

I za kraj, načula sam da Varnica već ima probleme u braku i da se ne slaže ni sa ovim partnerom. Šta je u pitanju ne znam, ali otpočetka mi ne izgleda da će to između njih dvoje potrajati.

