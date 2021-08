UDOVICA POGINULOG ŠABANOVOG KLAVIJATURISTE BESNA i OGORČENA: Sud u Nemačkoj krije ISTINU, čemu zaštita tog UBICE?!

Posle dve i po godine od smrti Šabana Šaulića i njegovog klavijaturiste Mirsada konačno će početi suđenje Turčinu koji je izazvao saobraćajnu nesreću u Nemačkoj. Suđenje će se održati 20. januara u mestu Giterslou, gde se nesreća i dogodila.

Sam proces će biti zatvoren za javnost i odvijaće se pod specijalnim merama obezbeđenja kako u samoj sudnici, tako i izvan zgrade suda. Tužilac je doneo odluku da se zbog Leventove bezbednosti preduzmu određene mere, s obzirom na to da je u medijima objavljena njegova fotografija i da postoji strah da bi pevačevi fanovi mogli da mu naude. Zbog svega ovog, udovica Šabanovog klavijaturiste, Ružica Kerić je jako besna, i kako nam otkriva uopšte nema poverenja u sud, kao i da će sama da pokrene istragu.

- Suđenje se odlaže skoro tri godine, ništa se nije pomerilo sa mrtve tačke, sada su zakazali suđenje za 20. januar. Ja stvarno više ne znam protiv koga se borim, strašno, to mi je sve više mizerno, nisam sigurna ni da ću se pojavljivati. Ja sam prvo bila šokirana kada sam iz medija saznala da je suđenje zakazano, meni je tri dana posle toga stigao poziv. Neću popustiti, u inat ću biti još upornija, ići ću u svaki detalj, hoću da znam istinu. Predala sam papire da se ne slažem sa odlukama suda oko samog suđenja, jednostavno hoću istinu, pa makar se borila i protiv sistema države - rekla je za Star Ružica koja je u kontaktu sa Gocom Šaulić i otkriva da li će Šabanova porodica da se pojavi na suđenju .

- Besna sam jer ne razumem čemu tolika zaštita tog ubice! Čujem se sa Gocom, pisala mi je baš pre neki dan, pitala me kako sam, kako su deca, i oni su šokirani. Ne radi se ovde o tome da li će neko da bude optužen, ja nemam ništa od toga niti bilo ko drugi, da li će on da leži u zatvoru i koliko godina. Mene samo interesuje, jer imam decu, istina, moje pravo je da znam istinu. Mnogi misle da ja jurim neki novac, kakve su to budalaštine! Goca i njena porodica dolaze u januaru na suđenje - kaže za Star udovica Kerić koja misli da se istina o nesreći krije!

Kako kaže, ona ne veruje u teoriju da je to bio nesrećni slučaj i želi da istina izađe na videlo, pošto sama nema dovoljno dokaza da javno ispriča svoju verziju priče.

