DO PRE PAR NEDELJA GA KRILA OD SVIH, SAD MU POSVETILA TETOVAŽU?! Mina Vrbaški uživa u ljubavi sa LUKOM, ovim potezom ŠOKIRALA sve!

Po izlasku iz "Zadruge 4" Mina Vrbaški je započela vezu sa izvesnim Lukom Nikolićem, koji nije poznat javnosti, a sada se odlučila na neočekivan potez.

foto: Nikola Anđić

Iako je, sudeći po njenom ponašanju u rijalitiju, poznato da se Vrbaški lako zaljubi, njen korak iznenadio je mnoge. Naime, Mina je odlučila da novom dečku posveti tetovažu.

foto: Printskrin/Instagram

Na početku veze s Lukom, ona je htela da veza bune tajna, ali njen rijaliti prijatelj Lepi Mića se javno oglasio i raskrinkao Minu, rekavši da je u vezi sa sinom njegovih prijatelja i da je on njen najnormalniji dečko do sada kao i to da nema potrebe da ga krije od javnosti već da treba da se ponosi njim.

foto: Printskrin/Instagram

Vrbaški je sada odlučila da se tetovira i na svom telu ostavi duboko urezan trag koji će je, sumnja se, zauvek sećati na svog sadašnjeg partnera Luku Nikolić, budući da je u sklopu znaka ''beskonačno'' istetovirano i slovo ''L''.

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

Bonus video:

00:29 SLAVLJE U DOMU VRBAŠKI! Mina napravila spektakularno iznenađenje za MAMU IVANU, soba prepuna BALONA, a razlog je POSEBAN! (VIDEO)