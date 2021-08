GLAS JOJ DRHTI, OČI PUNE SUZA: Milica Kemez i Bora u emisjii UŽIVO otkrili šta se krije iza RASKIDA: Nek se ON bori za mene!

Bivši učesnici "Zadruge", i bivši partneri, Milica Kemez i Bora Santana, našli su se pred kamerama kako bi odgovarali na pitanja publike, pri čemu su detaljno objasnili svoj trenutni status veze, ali i ušli u žestok sukob.

- Da li se Bora kaje što je psovao Milicu? - pitao je gledalac.

- Naravno da se kajem, uvek mi je bilo krivo posle tih izgovorenih reči. Uvek sam se kajao, ali takav mi je temperament. Ja ne mislim to tako. Ali to je sve "Zadruga"... - rekao je Bora, koji je istakao da ne ulazi u "Zadrugu 5".

- Milice, da li radiš u salonu? - pitao je gledalac.

- Počinjem prvog zvanično - odgovorila je Milica.

- Da li Bora još voli Milicu? - pitao je gledalac.

- Naravno da je volim, dve godine smo bili zajedno, ne mogu da kažem da ne. Dve godine smo bili zajedno u zatvorenom prostoru, ne može to tek tako. To ti je kao da si 4 godine sa nekim u spoljnom svetu, ne možeš da prestaneš preko noći da voliš nekoga - odgovorio je Bora.

- Ja vidim da se oni vole, ali da ne znaju kako to da iskažu. Da li postoji mogućnost da je Bora bio sa Milicom iz koristi? - pitao je gledalac.

- Kakvu korist sam ja mogao da imam? Ja sam u "Zadruzi" ostajao i kada nije bilo Milice, to nema veze sa njom. To nije nikakva korist - istakao je Bora.

- Milice, da li ste probali ponovo da budete zajedno, kakav vam je odnos? - pitao je voditelj.

- Ne znam da definišem odnos naš. Već danima mi se to vrzma po glavi. Spavamo zajedno zagrljeni i to... Malo mi je neprijatno. Jesmo bili prisni... Ja sam rekla, ja smatram da sam sa nekim u vezi sve dok tog nekog emotivno ne precrtam, pa zavolim nekog drugog. Ja smatram da sam u vezi sa nekim sve dok ne raščistim to u glavi i ne krenem sa nekim drugim. Ja ne mogu da se šaltam, svaka čast ko može... - odgovorila je Milica.

- Ja ne znam da se kontrolišem kad me neka devojka popali, ali toga nije bilo. Kod Milice i mene se dešavaju promene iz dana u dan, oscilacije, da li se volimo ili ne. Ono što sam saznao, ona je meni rekla da je shvatila da ne treba da budemo zajedno - dodao je Bora.

- A ti si hiljadu puta pre toga meni rekao da nismo jedno za drugo... Desile su neke situacije, ja uopšte neću o tome da pričam. U Crnoj Gori sam shvatila da sam navikla da kažnjavam sebe i da se mučim. Ja se non-stop nešto mučim, moram da budem u haosu, da budem u potčinjenom položaju. Ja tome moram da stanem na put. Pravim sebi problem bez problema. Ja treba da shvatim da ja mogu da budem i srećna i voljena. Da ću naći nekoga ko će me ceniti i poštovati - rekla je Milica.

- Nije ona manje vredna, nego ona hoće da kaže da sam ja manje vredan. Kao da je sputavam da uživa u svom uspehu, tako ona kaže. Meni se više ljudi javlja nego njoj, ne samo njoj, nego i drugim zadrugarima. Ne kažem da se njoj ne javljaju, ali to je na drugačiji način. Ja sam ipak četiri godine tu. Hoću da kažem, svako ima svoj uspeh - istakao je Bora.

- On meni osporava sve. Neću da pričam... Neka bude opet isto, ja ću da izvučem deblji kraj - govorila je Kemezova.

- Milice, ti si opet na ivici suza, glah ti drhti, ja ti vidim oči i vidim da neke stvari ne štimaju - primetio je voditelj.

- Ja nikada ne mogu da udovoljim ljudima. Udovolji ovom, onom, pravdaj se ovom, pravdaj se gledaocima, umorila sam više od bilo kog pravdanja. Neka sam ovakva i onakva, nećemo biti zajedno i to je to... Očigledno je moja greška što se trudim da udovoljavma. Pričala sam danas sa jednom ženom, razmišljala sam od zadrugarima. 90% zadrugara nema zanimanja, a svi idu po splavovima, imaju stanove... A samo se meni gleda odakle mi kuče, ovo ono. I ja se pitam zašto je to tako, kaže mi ona da je to zato što se pecam. To moram da naučim, da imam samokontrolu. Neka se sada Bora bori za mene! Kao što je on pričao, ja sada hoću karijeru, ja se sada tako osećam. Kao što je on pričao da bi pre letnji hit nego mene - rekla je besno Milica.

- Ja je podržavam, neću da je molim. Niko neće da se moli, ne može to tako da se radi. Ona se plaši da ode od mene, da je ja ne pljujem. Eto, pokušali smo da živimo zajedno, njoj ništa ne odgovara. Ništa joj ne odgovara. Ne mogu ja da joj nađem plac, pa da mi kaže: "Gde si me doveo u ovo selo?". Traže moji drugari, moj brat... Našli plac blizu Rume, kod Fruške Gore, Sremčica, Železnik, to je njoj sve daleko... - prčao je Bora.

- Šta lupetaš, isli smo da gledamo, ti si rekao da ne odgovara... Da li sam ja rekla da mi je bitna lokacija. Ja sam presrećna što sam dobila tu nagradu i jedva čekam da se reši - odgovorila je Milica.

- Danas smo se u sekundi posvađali. Baš smo se danas posvađali, sve je normalno bili... Nije to ni neka svađa, ali je ona davno donela odluku da ne budemo zajedno. Samo se plaši da ode da ne bude da je ona mene ostavila. Nemam problem sa tim... - poručio je Bora.

- Ti si to imao u glavi dve godine, pa? - odgovorila je Milica.

- Ja preuzimam krivicu na sebe što se "Zadruge 4" tiče, ja sam hteo da živimo zajedno, imam stan od 90 kvadrata, sve je preko njega. Epicentar je, od centra grada je 14 kilomtra... To je njoj daleko, hoće da radi. Ne znam kome je Železnik daleko - dodao je Santana.

- Ti si taj koji meni stvari pritisak za to, šta ti sada potenciraš da ja nešto? - odgovorila je Kemezova u emisiji "Zadruga - Narod pita".

