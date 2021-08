MIRKA ĆE SE PORODITI NA KIPRU: Glumici doktor odredio da ne ide u Srbiju, a ovo je razlog! Otkrila je i šta je ljudi često pitaju

Mirka Vasiljević mesecima unazad govorila je kako će se poroditi u Srbiji, ali je pre nekoliko nedelja promenila odluku.

Glumica priznaje da se trenutno nalazi na Kipru i da su joj lekari zabranili da leti avionom.

- S obzirom na to da je stomak poprilično porastao ne smem mnogo da se švrćkam, sedam u avione, te sada moram i ja malo da pričekam - počela je priču Mirka.

foto: Printscreen/Prva TV

- U principu meni je termin početak oktobra. S obzirom na to da se četvrti put rađa dete, kažu da sve to mnogo brže ide. Volela bih da sačekamo baš kraj septembra i uđemo u oktobar. Kako kažu stari, svaki dan je bitan i važan za bebu dok je u stomaku. Volela bih da ceo septembar beba ostane u stomaku. Ali videćemo, nije sve to moja volja i želja, već i sudbina - objašnjava nevenčana supruga fudbalera Vujadina Savića.

Iako je najpre bilo planirano da njihovo četvrto dete dođe na svet u Srbiji, to se ipak neće dogoditi.

- Sledeće nedelje idem ovde kod doktora da se malo upoznamo, vidimo, popričamo i pogledam bolnicu. Verujem da ću posle toga imati više detalja o stanju iznutra, spolja sam okej, ali da doktori kažu kako je unutra. Ovde ću se poroditi, ako sve bude u redu sa mnom i bebom, a verujem da hoće. Ako sve bude okej, eto nas u novembru mesecu u Beogradu da se malo i radi - izjavila je Mirka, prilikom uključenja sa Kipra.

Mirka i Vujadin dobiće četvrto dete, pa je glumica priznala da li joj smetaju komentari.

- Meni je veoma simpatično kako se ljudi šale sa mnom na neki pozitivan način. Još toliko, pa još ovoliko. Često mi se dešava da me pitaju koliko beše imate dece, petoro, šestoro? Ipak treba izneti trudnoću, roditi, odgajiti, vaspitavati, finansirati. Nije sve to baš tako jednostavno, ali eto kažem, nemojte baš puno da me napadate, čekala sam sedam godina za četvrto dete, nije baš jedno za drugim, treće za četvrtim - rekla je Mirka, a potom dodala:

- Bogu hvala imam lake trudnoće. Imamo više sreće, nego pameti. U današnje vreme smo počastvovani što je tako.

Mirka je navela i da neće praviti pauzu od posla, već da će mesec dana nakon porođaja stati na daske koje život znače.

- Pauze neće biti ukoliko ja budem živa, zdrava i prava. I ukoliko budem dobila zeleno svetlo od doktora, pauze apsolutno nema potrebe da bude. Meni rad prija i nekada volim da preteram sa radom, te od kada znam za sebe radim i funcionišem sa dosta obaveza. Kod mene nikada ništa nije bilo normalno i uvek je nešto naopačke - ispričala je glumica u Jutarnjem programu na "Prva TV".

foto: Printscreen/Prva TV

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:17 MIRKA VASILJEVIĆ POSTAJE MAMA PO ČETVRTI PUT: Za Kurir otkrila da li planira PETO DETE i kad će napraviti svadbu sa Vujadinom!