RASKINUO UGOVOR S KLUBOM I PRAVAC ŠIMANOVCE Ovaj bosanski fudbaler ulazi u Zadrugu 5?!

Bosanski fudbaler Dino Dizdarević navodno ulazi u rijaliti šou Zadruga, prenose bosanski mediji.

Naime, pojavila informacija kako BFK Simm Bau, klub iz mesta Kosova kod Maglaja, raskida saradnju sa fudbalerom Prve lige FBiH Dinom Dizdarevićem. On je s njima imao ugovor do juna 2022. godine, ali prema poslednjim informacijama, došlo je do raskida ugovora, pa će Dino biti slobodan u potraži za novim klubom.

Ono što je javnosti interesantnije u ovom trenutku, sigurno je činjenica da postoje naznake da će Dino Dizdarević ući u rijaliti šou “Zadruga 5”?

Informacija o eventualnom ulasku u Zadrugu “isplivala” je na Facebook stranici Prva liga FBiH.

