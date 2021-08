NEĆU GA TUŽITI, TO NIJE U MOM MANIRU! Tara ponovo udarila na Ša, otkrila da li je bila sa Vukom Mobom, a evo da li ulazi u Zadrugu

Tara Simov ne prestaje da intrigira javnost otkako je izašla iz rijalitija "Zadruga 4".

Ona je nedavno definitivno stavila tačku na vezu sa Nenadom Aleksićem Ša, a sada je otkrila da li su tačne spekulacije da je bila sa Vukom Mobom.

- Sreli smo se u kafiću, živimo u istom kraju, neizbežno je da ga viđam. Videla sam da su nas povezivali ali u tome neme istine - rekla je Tara kroz osmeh, a onda se osvrnula na proganjanja Nenada.

Naime, već danima bukti rat na društvenim mrežama u kojem Ša i Tara iznose prljav veš ne samo iz njihove veze već i iz reperovog braka. Snimak na kojem Ša lupa na vrata Tari potpuno je uznemirio njene fanove, ali i njenu porodicu. Tara otkriva da su se proganjanja smanjila, te da se nada da ih više neće ni biti.

foto: Printscreen/Pink

- Prestao je da me proganja nakon emisije u kojoj je bio sa Sandrom Rešić, ali ukoliko nastavi to da radi, kao i mnoge druge stvari koje su se dešavale u prethodnom periodu biću prinuđena da tražim zabranu prilaska. Neću ga tužiti, to nije moj manir ali želim da budem bezbedna.

Iako mnogi spekulišu da će se ona i Ša pomiriti jer su njihove svađe i raskidi postali deo svakodnevice, ona kaže da u tom smeru ne razmišlja.

foto: Printscreen/Pink

- Nećemo se pomiriti, a svako može da misli šta god želi - tvrdi Simova koja je već nekoliko puta obnavljala vezu sa reperom u kojeg se zaljubila u rijalitiju, i koji je zbog nje ostavio ženu.

Na pitanje da li ima drugog dečka i koliko ima istine u tome da je fudbaler, Tara otkriva:

- Ne postoji momak, slobodna sam. Nama istine za fudbalera, to je brat moje jako dobre drugarice.

Iako se pričalo da je potpisala ugovor za “Zadrugu 5” Tara kaže da trenutno nema takvih ambicija.

- Nisam potpisala ugovor za “Zadrugu 5”, niti planiram, kaže Tara koja ne bi imala ništa protiv da se u Šimanovcima nađe sa Nenadom ponovo, ali i brojnim drugim bivšim cimerima koji su joj u međuvremenu postali neprijatelji. Ukoliko bih ušla, ne bih se bojala ničijeg ulaska, samo mi ne bi prijalo da se susrećem sa svime iz Zadruge 3, ne bih mogla to da podnesem emotivno - zaključila je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Blic

