RUŽICA NAJAVILA: UDAJE SE SEVERINA? Samo što se razvela od Igora, već joj se smeši NOVI BRAK? A tu je i BEBA?

Kraj je meseca, pa tako sumiramo utiske kada je reč o vestima koje su obeležile avgust.

U "Pulsu Srbije" gostovala je astronumerolog Ružica Kralj, koja je govorila o tome šta zvezde predviđaju estradi.

- Severina je veoma interesantna i intrigantna osoba. Ona ima tu Veneru izraženu i jako privlači pažnju. Gde god se pojavi, napravi haos, ona će uvek biti fatalna, dok god je živa. Njen brak sa Igorom je završen, ta priča je završena i njoj se sada vratilo dete i stoji joj novi brak i novi muškarac i ja tvrdim i dalje da će Severina imati još jedno dete i to će biti jedna devojčica, ali to sa novim partnernom. U naredne tri godine njoj slede nove stvari - kaže Ružica.

foto: Kurir televizija

- Ova godina je jako specifična godina i puna je tranzicija. Mnogi će se osećati jako čudno ove godine. Biće puno uspona i padova, od vrha do dna, kod nekog će biti jako turbulentno. Mnogo toga je izmešano. Sad ide ovaj retrogradni Merkur, ali ne morate njega toliko da se plašite. On jeste da može da pravi neke komplikacije, pogotovo kada su u pitanju papiri i novac i neće baš tako lako novac da dođe, pogotovo zemljanim znakovima koji očekuju neki novac u septembru. I oni će dobiti čak i više nego što su očekivali, ali moraće mukotrpno da rade.

- Zemljani znaci u ovom periodu treba da se okrenu nekoj ljubavi, nekom porodičnom životu, a novac da puste da ide kako ide, jer ne mogu ništa da ubrzaju - kaže Ružica.

foto: Kurir televizija

- Vatreni znaci će juriti novac sada, a njih će opet pratiti ljubav na kraju.

Ružica se osvrnula i na brak Marka Gobeljića i Katarine Grujić.

- Pre svega Katarina i Marko Gobeljić sudbinski su predodređeni jedan za drugog. Katarina je napokon našla osobu koja može da joj parira. Marko nju voli onakvu kakva ona jeste. Taj brak će postrajati dosta dugo. Mogu da im poželim veliku sreću, oni su se baš našli - kaže Ružica.

Ona je prokomentarisala i ljubavni život Darka Lazića i to da li mu se smeši "treća sreća".

foto: Kurir televizija

- Darko je jedna vrlo intrigantna osoba. On ima puno tajnih neprijatelja i sedam godina unazad oni pokušavaju da ga ospore. Ta žena, koja će ga zadržati, stopostotno mora da isprati njega kao ličnost. Ona mora da bude tri u jedan, ali nisam sigurna da on u ovim godinama može da se smiri. Pred njim je dug period, tek posle četrdesete on može da se smiri - kaže astronumerolog.

Kurir.rs

