NA GARDEROBU DALA CEO JEDAN STAN: Estrada zna kako se živi na VISOKOJ NOZI, pucaju celi HONORAR za dan, a za ovo su baš CICIJE

Naše javne ličnosti poznate su po velikim sumama novca koje zarađuju ali i po životu na “visokoj nozi” kao i luksuznim stvarima koje vole sebi da priušte.

Ipak, poznate ličnosti otkrile su na čemu vole da uštede, kao i šta je ono na šta su spremni da bez pogovora daju basnoslovne sume novca.

Pevač Milan Topalović Topalko ne voli da izdvoji puno novca za telefon, pa je tako jedan koristio čak deset godina. S druge strane, na jednu svoju pasiju spreman je da potroši brdo novca i da ne pita za cenu.

– Ja sam jedan od onih koji ne zna i nikad nije znao da štedi novac. Da imam milione, ja bih ih potrošio. Totalni sam hedonista i novac mi uglavnom odlazi na uživanje sa prijateljima. “Bolest” mi je nautika. Imam svoj ručno rađen brod, napravljen za moje potrebe i ima sve što ja želim, ali kada bih imao milion dao bih sve za isti takav brod, samo fabrički. Dosta sam novca dao na plovilo, ali ne žalim – kaže Topalko pa se osvrće na uživanje sa prijateljima za koje najradije daje novac i nije mu žao.

– Novac najviše volim da potrošim sa prijateljima, da nešto pojedemo i popijemo… Kad bi se sabrao taj novac na godišnjem nivou baš bi bila velika cifra. I, naravno, na automobile mi odlazi dosta para. Ne uživam preterano u automobilima, ali dosta novca izdvajam oko toga. Tu mi je baš žao da “bacim” pare. Telefon nisam kupio pet godina, a pre toga sam imao jedan čak deset godina! To me nimalo ne interesuje, kao ni moda, garderoba… Što se tiče garderobe i cipela ja sarađujem sa jednim butikom, oni me oblače, tako da tu ne trošim novac. Eventualno ako kupim neke farmerke, majicu, tako nešto sitno. Tu dosta uštedim novca i ne volim da dajem puno, jer me to ne čini srećnim – priznaje pevač.

Jelena Kostov pretežno deli njegovo mišljenje, bar kada je reč o štednji.

- Ušteda za mene ne postoji! Kad god kupujem nešto, uopšte ne razmišljam da li bih na drugom mestu to mogla da nađem jeftinije, niti da li je to pametno. Mada, dok nisam rodila sina, ja sam za krpice, haljine, davala neverovatne sume. Zato sada imam pola ormana stvari koje nikada nisam obukla i koje mi stoje sa etiketom, a neke sam i poklonila. Bukvalno, kako odradim vikend ja tako odem u tržni centar i u stanju sam sve da potrošim što sam zaradila tog vikenda. Ali naravno to se sve sa godinama menja, postaju vam neke druge stvari prioritet. To sad više ne radim otkad sam postala majka, a i kada tek krenete da zarađujete sami, sve biste odmah potrošili na garderobu, posle se to promeni. Ono što se ne vidi po meni jeste da mnogo novca trošim na hranu, za to ne žalim. Kao i za sina, za sve što njemu treba i što ga čini srećnim - kaže Jelena koja priznaje da ipak ni sada ne može da odoli dobrim cipelama.

- Smanjila sam apetite, ali kad vidim neke dobre cipele i torbe, ne mogu da im odolim! Cipele obožavam, kao i trenerke, na to uvek dajem dosta novca – kaže iskreno Jelena.

Kada je reč o štednji novca, pevačica Marina Visković priznala je ranije da ne ume da uštedi ni 200 evra.

Ceo moj štek je u krpama, zapravo, u haljinama, torbama, cipelama… Nikada u životu nisam uštedela ni 200 evra – rekla je ona, a onda dodala:

– Kajem se što nisam naučila da čuvam pare. To je jedina stvar zbog koje žalim.

Baš u tome se sa njom slaže i Mina Kostić.

- Ne umem da uštedim novac, ali pošto sada imam dete postala sam malo svesnija da moram i da sačuvam novac jer imam i nekog o kome brinem – rekla je pevačica ranije za medije.

Radmila Manojlović nedavno je sve iznenadila izjavom da ne voli markirane stvari, te da su joj najudobnije cipele koštale 20 evra. - Ja čak i mrzim te markirane stvari i kad god sam nešto jako skupo platila baš sam se pokajala, zato što to ne može da se pere i uvek mu nešto fali. Platiš nešto ne znam koliko i posle jednog pranja u mašini mu otpadne sve što može da otpadne, tako da ne vidim razlog davanja nekih basnoslovnih para na neke krpice. U redu je za neke dobre cipele, koje treba da budu udobne. Najudobnije su mi bile cipele koje sam platila nekih 20, 30 evra…

Goca Tržan najviše novca troši na putovanja – mnogo radije nego na paprene markirane krpice.

- Nisam opčinjena modom i boli me uvo za to. Niti imam para, niti imam vremena da se time bavim. Da se posvetiš i baviš samo modom, treba ti ozbiljna lova, a ja radije trošim novac na putovanja i na stvari koje će da me oplemene, a moda u svojoj suštini nije tako nešto – rekla je Tržanova ranije.

Baš kao i Goca i Marija Šerifović najviše para daje na putovanja i zbog toga ne žali.

- Za razliku od nekih drugih ljudi koji se bave ovim poslom i troše novac na druge stvari, ja najviše trošim na putovanja i smatram da je to daleko pametnije nego kupovanje nekih drugih stvari. Kada budem stara škrbava baba da imam čega da se sećam - ispričala je Šerifovićeva.

Sara Jovanović ne haje za novac kada je garderoba u pitanju.

- Najviše novca dajem na kvalitetnu odeću i obuću za koje sam sigurna da ću moći da ih kombinujem sa onim što već imam i koje ću nositi često. Ali desi se i da kupim nešto ekstravagantno, što retko oblačim - rekla je pevačica.

