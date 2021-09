ŽIVOT ME NOSIO OD NEMILA DO NEDRAGA! CECA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Progovorila o starenju, kilaži, kajanju i svom MLAĐEM MUŠKARCU!

Popularna pevačica Ceca Ražnatović progovorila je o temema o kojima retko priča u javnosti.

Folk zvezda pričala je o nezi, dijetama, starenju, menopauzi, psihoterapiji, o tome kako se oseća kao baka, kakav joj je odnos sa snajom Bogdanom i kako joj je veza sa Bogdanom Srejovićem ulepšala život.

Iako je uveliko u petoj deceniji, Ceca izgleda bolje nego ikada. Redovno se neguje, posećuje kozmetičara a svakog jutra ima rutinu koju nikada ne presače.

- Tempo života koji mi pevači vodimo u mnogome se razlikuje od onog koji vode ljudi koji se bave drugim profesijama. Meni se poslednjih meseci dešava da kada dođem sa koncerta bude već pet sati ujutru, te mi je tada san preko potreban. Ujutru postoje pravila kojih se godinama unazad pridržavam, to je ta jutarnja rutina, kada se umivate, hidrirate kožu, a potom doručak, jutarnja kafa i dan može da počne – rekla je Ceca.

Starenje sa sobom takođe donosi i neminovnu menopauzu. Osim fizičkih promena, mnoge žene u ovom periodu se bore i sa psihičkim problemima i depresijom.

- Za sada ne razmišljam o menopauzi. A što se tiče psihe, ne mislim da su razgovori sa psihoterapeutom bauk. To su stručna lica koja nam kroz razgovor mogu dati hrabrosti da se osećamo bolje i da učinimo dobre stvari za nas. Mene je život nosio od nemila do nedraga, ali sam nekako uvek sama sa sobom uspevala da pronađem najbolje moguće rešenje. Uz sve to imala sam podršku prijatelja, a posebno moje porodice.

Njena kilaža ne oscilira mnogo s godinama, koji kilogram gore-dole. Kaže da je do skoro bila na dijeti, ali da se sada ipak malo opustila.

- Do nedavno sam bila na režimu, ali trenutno je faza kada upravo zbog tog tempa života ne stižem da jedem tačno na vreme i slobodno mogu da kažem da sam se malo opustila. Prija mi, ali mislim da ću brzo "preseći" i nastaviti da pazim šta unosim u svoj organizam.

Iako je milioni obožavaju, kaže da na prste jedne ruke može da nabroji ljude na koje može da se osloni u sred dana ili noći. Nikada se ne kaje ni zbog čega, jer kako kaže, od kajanja nema ništa.

- Stvari koje su prošle ne mogu se izmeniti. Pamtim tamo gde sam pogrešila, te se trudim da takve grešek više ne pravim. Za sada mi ide od ruke - rekla je uz osmeh Ceca.

Činjenica je da su sve Cecine veze bile sa mlađim muškarcima, a ona je otkrila da li je to zbog toga što se s njima mnogo bolje razume.

- Apsolutno. Kako drugačije? - rekla je.

Ceca je u vezi sa Bogdanom Srejovićem, koji je od nje mlađi devet godina. Evo šta joj je donela veza sa zgodinim Beograđaninom.

- Sve ono što jednoj ženi može da donese veza sa osobom koja vas razume i podržava na svim životnim poljima. To je danas retkost - kaže Ceca.

