PRODUCENT ACE LUKASA ZA KURIR TV: Ivana Selakov i njen NOSAČ KOFERA hoće da OTMU HLEB Lukasu! Ako daju PARE može nastavak saradnje

Niko nije očekivao da će veliki prijatelji, ali i dugododišnji saradnici zaratiti i staviti tačku na sve što su do sada uradili.

Zbog čega je došlo do sukoba Ace Lukasa i Ivane Selakov, ko je kriv zbog svađe oko nove pesme, kao i da li je posle svega moguća nova saradnja dve velike muzičke zvezde u "Pulsu Srbije" govorio je menadžer i producent Ace Lukasa, Saša Mirković.

- Prvo publika nema potrebe da se opterećuje našim unutrašnjim odnosima. Aca izvodi tu pesmu već trideset godina, to nije nikakva novina. Izjava gospođe ili gospođice Selakov je bespredmetna. Ona je bila dugo naš bek vokal, ja sam je prepravio u izvođača na sceni, tako da malo zahvalnosti sa njene strane nije na odmet i na nejasan način se zahvalila nama tako što je pokušala da izvede ovaj marifetluk zajedno sa ovim svojim nosačem kofera - kaže Saša.

- Njen partner je juče izjavio da će Lukasu zabraniti da izvodi pesmu i time žele da mu otmu hleb - kaže Saša.

- Dogovor koji je bio u pitanju je da se snimi spot i da se on emituje na sva tri kanala i dogovor je bio da se isplate iznosi od prošlih dueta, koji ni dan danas nisu isplaćeni. I Lukas i ja smo zabranili sve spotove za Ivanine pesme - kaže Saša.

Ipak, kako se u medijima navodi, Ivana trvrdi da je bilo drugačije, tačnije da Lukas nije ispoštovao dogovor.

- Ko tu nije ispoštovao dogovor kada pesma ima 30 godina, tri dueta smo uradili za džabe, e četvrti ne može - navodi.

Kako Mirković tvrdi, Ivana i njen muž duguju Lukasu oko 20.000 evra.

- Kad to budu isplatili, onda može da se podigne pesma na kanal - navodi Saša.

Na navode da će Ivana i Peđa zabraniti Aci Lukasu da izvodi pesmu "Svatovi", Mirković kaže:

- To je kao da Peđi zabranite da nosi Ivani kofere. Zamislite da zabranite čoveku da izvodi pesmu koju je izvodio 30 godina. Oni nemaju nikakva prava, oni 30 godina nisu postojali. Ja mislim da je Ivani najpametnije da ostane u duetima, jer svojih pesama nema i nema načina da dođe do publike. Kao iskusan producent to joj predlažem - kaže Saša, koji navodi da je zvanični stav Ace Lukasa i celog tima, i dodaje:

- Ako oni u svako doba dana i noći dođu i izmire svoja potraživanja, sve može da se stavi na nulu i da krene da se emituje. Ovo je profesija, a oni sve vreme prihoduju na osnovu Ace Lukasa - jasno je poručio Saša.

