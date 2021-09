PEVAČICA PLANIRA PROŠIRENJE PORODICE: Ivana Selakov opet IDE NA VANTELESNU

Pevačica Ivana Selakov posle više godina borbe za potomstvo ostvarila se kao majka zahvaljujući vantelesnoj oplodni. A posle tri godine od rođenja ćerkice Krune, odlučila je da ponovo da ode na vantelesnu kako bi Kruna dobila brata ili seku.

Koji je tvoj savet za one koji planiraju vantelesnu oplodnju? - To nije ništa strašno! Ako im ne ide prirodnim putem, svima savetujem vantelesnu oplodnju. Ne gubite vreme! Seka Aleksić je dva puta išla na vantelesnu. Da li te je ona savetovala kod kog lekara da ideš? - Nije ona, već sam se odlučila na to posle razgovora sa mojim partnerom Peđom i prijateljima koji su to već radili i bilo im je uspešno.

Da li je posle ćerke došlo vreme za sina?

- Želim još dece! Vantelesna mi nije bila stresna i naravno da nemam ništa protiv toga. Meni je uspelo iz prvog puta. Mislim da bih uspela i kada bih ponovo išla. Pol deteta mi nije bitan. A moj Peđa obožava ćerku Krunu, ne bi je menjao ni za 500 sinova. Ta veza izmedu oca i ćerke je neraskidiva.

