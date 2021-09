IZGLEDALO JE TRAUMATIČNO, PLAKAO SAM KAD SU ME OSTAVILI! Poznati se prisetili PRVOG dana škole: Bilo je suza, smeha i simpatija

Prvi dan škole ili 1. septembar svi pamtimo bez obzira koliko je godina prošlo otkako smo završili školu.

Naše poznate ličnosti su odavno izašle iz školskih klupa, ali se i danas sećaju kako je taj prvi dan izgledao. Jelena Kostov, Slavica Ćukteraš, Mia Borisavljević, Nikolina Kovač, Zoran Pajić prisetili su se kak oje to izgledalo u njihovom slučaju.

– Jedva sam čekala da pođem u školu jer imam sestru koja je dve godine starija od mene i gledala sam je tako kada je ona kretala u prvi, pa onda i u drugi razred, i jedva sam čekala da krenem sa pripremama za svoj polazak. Mislim da sam knjige kupila i pre vremena (smeh). Za školu me najviše vezuju neki mirisi, školske klupe… Imala sam puno drugarica jer sam iz Valjeva, a malo je mesto, pa sam se i ranije družila sa tom decom sa kojom sam krenula u prvi razred. Nisam se ničega plašila, jedva sam čekala da krenem – rekla je Mia Borisavljević.

– Sećam se svog prvog dana u školi, mama me je vodila i obe smo bile uzbuđene. Nosila sam sivu suknjicu i belu košuljicu, i bila sam presrećna jer ću upoznati nove drugare. Takođe, taj polazak u školu pamtim i po mom divnom učitelju Peri, koji je bio predivan čovek i pružio nam mnogo ljubavi, smeha i radosti, a to je zaista ono što je detetu najpotrebnije – ispričala je za Nikolina Kovač.

– Moj prvi dan škole izgledao je traumatično jer nisam želeo da uđem u učionicu. Plakao sam i jako sam stegao dedu za ruku da me ne ostavi tamo, onda je i on plakao jer ja plačem, a na kraju su me roditelji jedva naterali da uđem u učionicu. Moj strah što krećem u školu je prekinula moja divna učiteljica Branka, koju ću zauvek pamtiti jer nas je, osim onoga što je po školskom programu, naučila da budemo pošteni, dobri i kulturni. Od prvog dana pa sve do petog razreda mi se sviđala jedna Mira koja je išla u moj razred, ali me nije fermala uopšte. Mnogo sam naučio od moje učiteljice i kasnije nastavnika i profesora, pa bih želeo da zahvalim svim prosvetnim radnicima što nam prenose znanje i uče nas pravim vrednostima. Svim klincima želim srećan prvi septembar i da pored učenja pronađu ono u čemu su najbolji i da kasnije rade posao koji vole i u čemu uživaju – poručio je glumac Zoran Pajić.

– Sigurna sam da je svakom čoveku najlepši period bio odlazak u osnovnu školu. Iako nam se tada čini da nam je škola najveći problem, kasnije shvatimo da je sve ostalo zaista briga, a da je škola najslađa briga, iako nam se tada činila kao velika. Ja sam u školi bila jako vredna, marljiva, plašila sam se nastavnika, a kasnije profesora, ali svako vreme nosi nešto novo i nešto drugačije. Sećam se svog polaska u školu, ta euforija je trajala jako dugo. Sećam se koliko sam bila srećna kada sam otišla sa majkom da kupim sveske i još svašta nešto – ispričala je pevačica Jelena Kostov.

– Davno je to bilo (smeh). Sećam se da sam se, kao i svako dete, radovala, bilo mi je zanimljivo da imam ranac, knjige, pernicu, bojice, sve ono što ide uz svakog đaka prvaka. Ali bilo je to kratkog daha, posle sam shvatila da škola nije laka, pa sam i prestala da se radujem (smeh). Šalu na stranu, đačko doba je bilo divno i nešto što je uvek draga uspomena – rekla je Slavica Ćukteraš.

