KAD IH SKANDALI DOTUKU TRČE KOD PSIHIJATRA Ovi pevači redovno idu na SEANSE i to debelo plaćaju, a ON se čak lečio na PSIHIJATRIJI

Život mnogih estradnih zvezda, iako izgleda da žive u svili i kadifi, bez problema, nije bajka. Zbog brzog tempa života, izloženosti javnosti, teškog uklapanje porodice i posla, neki potraže i pomoć psihoterapeuta kako bi što lakše prebrodili probleme i krize koje imaju.

Milica Todorović

Milica je otkrila da se na seansama često i rasplače, ali da joj nakon svega bude lakše.

- Išla sam i kod psihologa i psihijatra i mislim da je to nešto što svakom čoveku treba, jer se susrećemo sa raznim problemima koje život donosi i često ne možemo sami da ih rešimo. Kod nas ljudi imaju problem da priznaju da ne mogu sami da reše izazove koje im život donosi, pa ih je sramota da kažu da su bili kod psihologa ili psihijatra. Kada bi shvatili da je to nešto najbolje što mogu da urade za sebe, da je odlazak kod stručnog lica najbolje utrošen novac, onda ih ne bi bilo sramota - rekao je Milica i objašnjava da je uvek bolje obratiti se stručnom licu.

- Ljudi uče škole za to i lekari najbolje mogu da pomognu. Ne uče za džabe, što se kaže. Obožavam te seanse, odem, izručim sve svoje probleme, ponekad se rasplačem, skinem teret, milina. Drugačije je nego kada ispričaš prijatelju, jer kada imaš na pameti da preko puta sedi lekar, bude ti lakše - ispričala je Milica.

foto: Instagram

Emina Jahović

Emina Jahović nedavno je odlučila da krene na psihoterapije, a glavna motivacija bili su joj sinovi Jaman i Javuz. Otkako je preležala korona virus često ima napade panike, nakupila se raznih strahova koje sama ne može da prevlada.

Problem je počeo zbog korone, a dotukli je skandali i suđenje sa Mustafom!

– Korona je uticala na sve, finansijski ali mislim najviše psihički, tek će ljudi osetiti prave posledice a onda će psihijatri imati pune ruke posla – rekla je nedavno Emina.

foto: ATA images

Slavica Ćukteraš

Pevačica je javno je pričala o tome kako je prethodnih godina bolovala od anksioznosti i da je shvatila šta je bio uzrok lošeg stanja u kom je bila. Ona je objasnila da su loši ljudi uticali na to da ona ne bude dobro i kada je rešila da pročisti svoj život, tada je i ozdravila psihički.

- Naučila sam da najviše volim sebe i svoje zdravlje, da prvo vodim računa o mentalnoj higijeni, pa tek onda sve ostalo i naravno za kraj - boli me uvo za ljude. Jako mi nabijaju anksioznost i zrače. Rešite se toksičnih ljudi, igrajte, pevajte, zabavljajte se, družite se sa ljudima koji vas usrećuju i nabace osmeh na vaše lice. Budite kreativni, nemojte da brinete šta drugi misle o vama. Vi ste sebi bitni i vaša sreća – kaže Slavica

- Mislila sam da nešto zdravstveno sa mnom nije u redu, pa sam krenula da idem kod lekara opšte prakse, kardiologa, ne znam ni sama gde sam sve išla... Da bi svi oni meni rekli da sam ja apsolutno zdrava, moj organizam je mlad, puna sam snage, ali sam ja znala da ja nisam dobro i da nešto sa mnom nije u redu. Prošlo je tu par meseci mučenja dok se nisam obratila na pravo mesto - poslednja stvar koja mi je ostala je neuropsihijatar. Žena mi je ustanovila da imam anksiozno stanje i napade panike, što je za mene bio šok. Rekla mi je da to nije bolest, da je to stanje i da se to leči. Moje lečenje je trajalo dve godine uz terapiju i razgovore sa neuropsihijatrom – kazala je ona jednom prilikom.

foto: Damir Dervišagić

Goca Tržan

Pevačica redovno ide kod psihijatra i priznala je da je terapija njena slamka spasa.

- Nemam problem da priznam da idem kod psihijatra i to treba da radi svako ko ima neku dilemu. Stručna lica postoje da bi nas upoznala sa nama samima i dovela do rešenja. Bilo da imam poslovni ili ljubavni problem, odlazak kod psihijatra smatram dobrim korakom ka rešavanju. Moj posao je takav da je mnogo toga u mom životu tome podređeno - kaže Goca.

foto: Printscreen

Dino Merlin

Malo kome je poznato to da je Dino Merlin svojevremeno bio i na psihijatrijskom lečenju u Nemačkoj, gde je i napisao pesmu “Ja potpuno trezan umirem”.

foto: Pritnscreen/HRT

Sloba Radanović

Pevač Sloba Radanović navodno se teško nosi sa gubitkom oca Dušana, te je zbog toga potražio pomoć psihijatra.

– Slobu je očeva smrt baš pogodila, nikako ne može da se izbori s tim gubitkom. On je sve vreme bio uz svog tatu, vozio ga po svim mogućim bolnicama, ali Dušan nije uspio da se izbori sa teškom bolešću. To je sve bilo iznenada za Slobu jer je njegov otac bio jak čovek. Pored svega toga, i majka Draginja je krhkog zdravlja. Sloba sad strahuje i za nju i normalno je što je psihički pao. Da ne pričamo šta mu se sve desilo od ulaska u Zadrugu, imao je on dosta stresova – rekao je izvor blizak Slobi.

foto: ATA Images

Nataša Bekvalac

Nataša Bekvalac, koja je bila protiv posete psihoterapeutima, poslednjih godina često potraži njihovu pomoć. Poslednjih meseci ide na seanse jer ostavlja cigarete.

- Hipersenzitivna sam, pa sam potražila pomoć psihoterapeuta da ne bih bila trajno emotivno oštećena. Mesecima sam spavala samo po dva-tri sata, plašila sam se da zaspim, jer sam imala košmare, budila sam se u znoju, iscrpljena - rekla je jednom prilikom novosadska Barbika.

foto: ATA images

Bana Mojićević

Pevač je posle razvoda potražio pomoć u seansama kod psihoterapeuta.

- U kontinuitetu već veoma dugo odlazim kod psihoterapeuta i smatram da je to nešto najbolje što sam uradio za sebe. Svi poistovećuju odlazak kod psihijatra sa odlaskom kod psihoterapeuta i odmah to povezuju sa nekom psihičkom dijagnozom. To zapravo nema veze jedno sa drugim. Prosto radim na sebi i želim da napredujem u svom životu. Želim da prevaziđem sve to što me koči i u čemu sam sebe kočim - rekao je Bane.

foto: Tamara Trajković

Sanja Marinković

Voditeljka Sanja Marinković ističe da se pre par meseci zvanično rastala od supruga Aleksandra Uhrina, ali da su se zbog razilaženja u pogledu na život emotivno razišli pre par godina.

Sanja Marinković dugo je krila pojedinosti iz braka od očiju javnosti, a sada je u emisiji “Preživeli” objasnila da je ceo proces razvoda dugo trajao jer nije želela da sin Stahinja zbog toga doživi pshičke posledice.

- Mi smo se zvanično rastali pre nekoliko meseci, ali smo se emotivno razišli pre jedno dve ili tri godine, u smislu da smo mi shvatili da će biti kraj. Nismo želeli da se rastanemo dok sve ne posložimo da Strahinja bude srećan. Išli smo zajedno kod psihologa i odlučila sam da će me neko stručan voditi kroz taj proces. Bilo je tu stresnih trenutaka između Alkesandra i mene, ništa nije bilo glatko i lako, pogotovo jer sam ja od onih žena koja voli ljubav, a ne vezu i verovala sam da će to biti za ceo život. Međutim poenta takvog rastanka bila je da se to posloži da bude što bezbolnije za Strahinju, iako za nas dvoje nije bilo.

foto: Nikola Anđić

Gagi Đogani

Gagi Đogani priznao je da je nakon "Zadruge 3" počeo da posećuje psihijatra, kako bi se lakše suočio sa određenim problemima.

- Ostale su mi još jedno dve, tri seanse. Pomogao mi je dosta psihijatar, ali i vreme čini svoje - rekao je Gagi

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs