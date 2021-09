ZA PEVAČE NEKA NAPRAVE ESTRADNO GROBLJE! Jelena Tinska ŠOKIRALA izjavom: Ne mogu Šaban i Džej pored Ive Andrića

Glumica Jelena Tinska šokirala je javnost izjavom da estradni umetnici ne treba da budu sahranjeni u Aleji zaslužnih građana, već da bi trebako da imaju posebno groblje.

Ona je ispričala da po njenom mišljenju nije normalno da pevači narodne muzike Šaban Šaulić i Džej Ramadanovski leže tik do umetnika i pesnika puput Ive Andrića.

foto: Zorana Jevtić

- Na sahranu Lanetu nisam prišla jer je takav događaj za mene intiman čin. Volela bih da na moju sahranu niko ne dolazi. Ne bih da se ljudi okupe i dođu da gledaju kako me neko zakopava u sanduk i preko baca zemlju. To je odvratno! Lanetu skidam kapu zato što nije hteo da bude u Aleji zaslužnih građana sa šibicarima i kriminalcima. Tamo je puno takvih. S moje tačke gledišta, tu treba da leži Tito, pa vi vidite. Treba da budu ljudi koji nisu krimosi. Za pevače neka naprave posebno estradno groblje. Neka idu tamo neka ih sahranjuju, a ne u aleju. Pa je l' vi vidite da je tu Ivo Andrić, a pored njega odmah Šaban Šaulić? Pa čekajte, ljudi, ima li to smisla?! Svaka čast Šabanu, Džeju i ostalima na njihovom planu i zaostavšini, ali to je Aleja zaslužnih građana, počelo je tako što je je trebalo da bude u okvirima kulture. Što je mnogo, mnogo je, ali ne vredi sada diskutovati kad nema više nikakvog reda - rekla je glumica.

Tinska kaže da je i njen otac Aleksandar Petrović sahranjen u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, te s toga sebi daje za pravo da priča na ovu temu.

foto: Kurir televizija

- Moj otac je sahranjen u aleji, u to vreme se znao neki red. Svako ko tu počiva iza sebe mora da ima takav doprinos da zaista zavređuje to mesto. Nemam problem da javno kažem šta mislim, naprotiv. Uvek sam se trudila da budem jasna i koncizna. Verujem da će mnogi da se slože sa ovim gore što sam rekla, ali ne i da će svako javno smeti da ustane i to kaže - priča glumica.

- Prema svim procenama harizmatična ličnost i ljudi ne ostaju imuni na mene gde god da se pojavim. Svesna sam da sam u centru pažnje. To mi je dar od boga, ali se na to mnogo ne oslanjam. Život mi je izoštrio sva čula, imam raznih interesovanja i znanja, pa plivam u svim vodama i u svim situacijama. Vrlo sam radikalna: ostavila sam muža kad sam zavolela drugog. Ljubav je pokretač moje energije. U istoj meri je to i materinstvo, pa sam prodala stan zbog školovanja dece. Imam hrabrosti za sve, a to je u životu vrlo važno - rekla je Tinska.

foto: Printscreen, Prva TV

Kurir.rs/I.B/Republika

