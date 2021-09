ŠOK DETALJ IZ ŽIVOTA MINE KOSTIĆ! U snu joj se javio GLAS i UKAZAO se put ka MANASTIRU: Odmah sam otišla! To je bila poruka

bila je to poruka

Nakon serije samostalnih hitova koje je objavila pevačica Mina Kostić odlučila se da snimi i duet sa pevačem iz popularne grupe "Tvins", koja je harala srpskom estradom 90-ih.

- Ja se sa Tvinsom znam od ranije, spojile su nam se energije i on meni kaže: 'Ja ti se udvaram ceo život i ništa' - priča Mina i navodi da sa Tvinsom planira još da sarađuje.

- Pa on mi je kazao u šali, on se stalno šali na tu temu, i ja sam to tako shvatala - kaže Mina

- Ja se napravim luda kad mi se neko udvara sa estrade. Poštujem svoje kolege, bolje imati nekog ko je u tvom poslu, nekako više razumeju - kaže Mina.

Mina je sada slobodna i njeno srce je uvek otvoreno za prave ljude i ljude koji su slični njoj:

- To se desi ili se ne desi. Imala sam vezu posle Igora i bilo mi je sve super i ja sam bila srećna. Mi smo se razišli bez ijedne reči sa njegove strane.

Od tada je odlučila da sluša samo svoj instikt, a u našem programu otkrila je i jedan detalj iz života koji je šokirao mnoge.

- Ja sam odlučila sada da slušam samo sebe. Imam čak i neke snove koje sanjam i za koje se posle ispostavi da su istiniti.

- Preko dana sam spavala i sanjala sam glas u snu i ukazao mi se put i ja ga vidim i znam da mi je to poznat put ka manastiru Rakovica i samo čujem glas koji mi kaže da idem tamo. Ja sam samo ustala, prekrstila i otišla sam tamo. To je verovatno bila neka poruka - kaže Mina.

