ĐANI SAD MORA DA ZARADI ZA DVE SVADBE! Pevačeva žena Slađa otkrila: Stariji sin se ženi uskoro, mlađi hoće venčanje u PARIZU!

Nedavno je pevač Radiša Trajković Đani objavio na svom nalogu na Instagramu radosnu vest – da će dobiti drugo unuče. Njegov sin Marko i verenica Minja saznali su da će postati roditelji, a folker nije izdržao i srećnu vest je morao da podeli sa svima.

Pevačeva supruga Slađa Trajković otkrila je detalje koje javnost do sada nije znala, te ispričala da njen sin i snaja planiraju da se venčaju u Parizu pre nego što se beba rodi u aprilu.

– Nije bilo planirano, desilo se, oni su zajedno više od godinu dana, verili su se i eto sad će doći beba. Njoj je termin u aprilu, s tim da se oni neće venčati ovde nego u Parizu. Moj Marko ima francuski pasoš. Bebin tata je Francuz (smeh). Oni su ovde gde će i živeti, odnosno malo ovde, malo tamo, ali će tamo sve obaviti. On nema brige, ima stan, malo su nas iznenadili, ali biće sve kako treba, svako od njih ima svoj stan, kao i Sofija. Ipak, za nju je još rano, ona je mezimica, a kad bude napunila 18 godina, ako joj ne odgovara, ona neka ide, njen je izbor da uradi kako želi – kaže Slađa i otkriva da Minja i Marko još uvek studiraju:

– Minja studira još uvek, Marko ne radi, on je četvrta godina, studira politiku i bezbednost. Trebalo bi uskoro nešto da krene da radi, ali videćemo šta će biti tu.

Slađa se našalila kako će njen muž sada morati da radi više kako bi zaradio, te nam je ekskluzivno otkrila da su zakazali svadbu sinu Milošu i krštenje unuka Nikole. Pored toga, priznala nam je i da se on jako raduje zbog prinove.

– Đani je presrećan, on je to objavio, ja nisam, sramota me je bilo. Mislim, nije me sramota što ću postati baba, daleko bilo, nego da objavljujem tako to na društvene mreže, ne ide. Ja unuke slikam kad porastu (smeh). A Đani sad mora da radi da se zaradi za svadbe (smeh) – kaže Slađa i dodaje detalje duplog slavlja u porodici.

– Neće zajedno praviti svadbu, ide to redom. Prvo Miloš, pa onda Marko, ali tu će biti duplo slavlje, pravićemo krštenje unuku i svadbu, nadamo se da će sve biti kako treba i da će situacija biti dobra. Ako da dragi Bog da sve bude u redu, za 21. oktobar smo rezervisali prostor, tako da će biti super – zaključila je Slađa.

