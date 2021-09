IVANA ALEKSIĆ KIPTI OD BESA! Reperova bivša otkrila da li koristi VLADIMIRA TOMOVIĆA ZA OSVETU i poslala brutalnu PORUKU! (FOTO)

Bivši učesnik "Zadruge" i reper Nenad Aleksić Ša pojavio se pred kamerama kako bi još jednom komentarisao svoje učešće u rijalitiju i odgovarao na pitanje publike, a njegova bivša žena se sada oglasila.

Naime, ona je poslala brutalnu poruku na svom Instagram profilu i otkrila da li koristi Tomovića za osvetu:

"Ne smarajte me sa pozivima i porukama, spavam. Ne mogu da kontrolišem ljude oko sebe i njihove postupke. Ne zanima me ništa iz razgovora u emisiji, ali jedno da vam bude jasno kao dan. Vladimira niko nije ni spomenuo u razgovoru. Sram bilo sve koji pomisle da bih u životu tako dobrog i meni bitnog čoveka kortistila za osvetu ili bilo šta ružno, sreća moja da on to odlično zna", napisala je vidno besna Ivana Aleksić.

