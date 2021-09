UKLJUČIO SE IVANIN KOLEGA IZ SALONA, NASTALA POMETNJA U STUDIJU! Nele očitao bukvicu reperu: Klinka te je napravila NASILNIKOM

Nenad Aleksić Ša bio je gost u emisiji, a tom prilikom se telefonskim pozivom uključio drugar i radnik iz salona Ivane Aleksić.

- Ovde, neću ti reći ime jer će Nenad znati ko je. Nele, buraz, ja sam - rekao je gledalac.

- Čekaj, nisi mi mnogo pomogao, daj još neku reč, ne mogu da razaznam odmah po glasu - rekao je Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Radio sam kod njega u salonu - otkrio je gledalac.

- Jao Nele ti si, otkud ti - iznenadio se reper.

- Ja sam, morao sam da se javim. Tara je nula, pusti priču sa Ivanom, nije išlo, ti si neko ko treba da ide napred. Jel si dobar? - pitao je Nele.

- Nisam, jer sam bio deo rijaliti igre. Svesni ste i sami. Znam da radiš kod nje u salonu i da je lepo da je braniš - nastavio je Ša.

- Ivana za ovo ne zna, sam sam hteo da se uključim, ja te pitam sada javno, da li si joj se javio i pitao kako je i da li je dobro posle svega? Mislim da nema potrebe da je pominješ - govorio je reperov prijatelj.

- Nije ni ona moje, ni za decu nije pitala, mnogo sam se razočarao - odgovorio je Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni je samo žao što si s*ebao sve što jesi zbog neke osobe koja te nije vredna! - rekao je Nele.

- Za tebe su te pare ništa, tih sto trideset hiljada, ja znam zašto to kažem. Ivana je tvoja slaba tačka očigledno - nastavio je gledalac.

- Ja sad ako nešto kažem, opet će da ispadne da ja nešto ke*am o parama. Ne znam šta da kažem. Na koji način, kako slaba tačka, na šta misliš - naveo je Aleksić.

- Pa kad si izašao shvatio si sve verovatno. Možda si shvatio šta si izgubio - govorio je Nele.

- Mogu reći da me Ivana nikada nije uvredila ili prevarila, ali se zaigrala posle rijalitija - odgovorio je Nenad.

- Rekla je Tara, poslala mi je poruku, da prestaneš više da glumiš žrtvu - dodala je Ermina.

- Molim te brate, reci ljudima da li sam ja nasilnik, ti me brate znaš godinama, reci zbog mene - zamolio je Ša.

- Nisam se uključio zbog Tare, ne želim da je spominjem. Moram reći, nikada nisi bio nasilnik, nikada nisi nasrnuo ili bio nasilan sa Ivanom, to mogu da pričaju ljudi koji te ne znaju. Ti si sebi dozvolio da te jedna klinka napravi nasilnikom, jesi prevario ženu, grešio ali nasilnik nisi nikad bio - rekao je Nele.

foto: Printscreen/Pink

- Da li još uvek radite kod Ivane? Zna li ona za ovaj poziv? - pitala je voditeljka.

- Radim, ne zanima me šta će da misli. Ivana nije osoba koja treba da se provlači kroz novine i emisije, nije ona to zaslužila. Ona je bila njegova žena, bila! - dodao je gledatelj.

- Tara ti si malo pre rekla da ne demantuješ da te je lik odveo u krevet, a sada kada Nele kaže ovo, treba da te branim. Ma idi brani Dina sad, batali me - obratio se Nenad Tari kada je pročitao njenu poruku.

- Batali sve, vi niste ti likovi kakve vas predstavljaju! - nastavio je reperov prijatelj.

- Devojka koja me je od*ebala kao krpu - rekao je Nenad.

- Moram da primetim, vi spominjete Ivanu, okrećete temu ka njoj, a on sve vreme priča o Tari - dodala je Šopićka.

- Nigde ništa nisam pogrešio, brate ni jednu grešku nisam imao. - nastavio je reper sa svojom pričom.

foto: Printscreen/Pink

- Da se vratimo na Zadrugu 3, ja sam onda rekao da je tada trebala da se razvede. Ti si s*ebao Ivani i sebi život. Nikome drugome. Meni je samo to, zašto si to dozvolio, tamo nekoj klinki. Ti si pričao razne stvari da bi oprao sebe to ja znam . To da je Ivana prenela po Ermini poruku za Nenada, to je čista laž! Nije ništa od toga rekla - nastavio je gledalac.

- Rekla mi je, prišla mi je i rekla nasamo, nisi bio tu - rekla je Ermina.

- Bio sam, nemoj ti meni da govoriš gde sam bio, bio je tu i Adam Đogani, ništa ti to nije rekla, lažeš! Idi kod Baneta Čolaka - odbrusio je Nele.

- Nije mi jasno, prvo ga kudite i vi, a onda kažete da mu neko nešto govori što nije, ne razumem? - pitala je voditeljka.

- Nemoj molim te da mi upadaš u reč - prekinuo je Nele Šopićku.

- Šta ti misliš ko si ti? Nemoj da ti dođem u salon da te zapalim sutra pi*ko jedna! - viknula je Ermina.

- Nemoj da se ku*iš Ermina, smiri se malo - dodao je reper u emisiji "Narod pita".

Kurir.rs/M.M.

