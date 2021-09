CECA U ZVEZDAMA GRANDA ZA 200.000 EVRA: Samo za njen honorar Junajted medija mora da plati 50.000 € poreza!

Svetlana Ceca Ražnatović dobiće honorar od 200.000 evra za učešće u žiriju "Zvezde Granda" tokom cele sezone, saznaje Kurir.

To znači da će Junajted medija, u čijem vlasništvu posluje Grand, morati državi da plati porez od 50.000 evra ukoliko su sa Ražnatovićevom potpisali regularan ugovor, što za ostale članove žirija do sada nije bio slučaj. Kurir je razotkrio aferu o protivzakonitom poslovanju Junajted medije i Granda, kada se ispostavilo da oni su sa članovima žirija pravili fiktivne ugovore sa zanemarljivim iznosima (u odnosu na njihovu stvarnu zaradu), na 500 ili 1.000 evra po emisiji, čime su izbegli da plate ogromne namete državi. Prema našim saznanjima, Dragan Stojković Bosanac po emisiji dobija 2.000 evra, Đorđe David 3.000 evra, Violeta Viki Miljković i Ana Bekuta po 2.500 evra, Marija Šerifović - 4.500 evra, dok je Jelena Karleuša po svakoj emisiji zarađivala čak 6.000 evra.

Kako u jednoj sezoni ima 40 emisija ovog takmičenja, prostom računicom dođe se do toga da Stojković zaradi godišnje 80.000 evra, Miljkovićeva i Bekuta po 100.000 evra, Đorđe David 120.000 evra, Šefirovićeva 180.000 evra, a Karleuša je trebalo da prihoduje 240.000 evra u ovoj sezoni.

S obzirom na to da je Jelena odustala od saradnje sa Grandom, na njeno mesto dolazi Ceca i ona će sad biti najplaćeniji član žirija.

U izjavi za Kurir ona tvrdi da je u njenom slučaju o pitanju honorara sve regulisano po zakonu.

- Ugovorom je sve precizirano, vrlo detaljno, a naravno da će porez biti plaćen, kao i za sve druge poslovne angažmane - rekla nam je Ceca.

Komentar produkcije nismo dobili, a pitali smo ih da li su sa Ražnatovićevom potpisali ugovor u kom piše pun iznos njenog honorara od 200.000 evra, na koji će državi biti plaćen porez. Nakon našeg prvog teksta u kojem smo otkrili koliko para dobijaju članovi žirija, oni su poslali saopštenje u kom je, između ostalog, pisalo:

- Niko od članova žirija nema nikakav ugovor o dobijanju pomenutih iznosa, niti ih dobijaju!

Da je laž da članovi žirija nemaju nikakav ugovor, potvrdila je Jelena Karleuša. Ona je nakon odluke da napusti Grand objavila na Instagramu fotografiju na kojoj se vidi da je sa kompanijom Junajted medija imala takozvani ugovor o poslovnoj saradnji i regulisanju međusobnih odnosa. U jeku afere o utaji poreza u Grandu, o kojoj je Kurir pisao, Aca Lukas je izjavio da je viđao kako Saša Popović pevače isplaćuje u kešu, što je protiv zakona.

- S obzirom na to da me Saša Popović i Grand nikada nisu plaćali, pokrenuli smo tužbu protiv Granda u iznosu od devet miliona evra za sve zloupotrebe mog lika i dela u takmičenju "Zvezde Granda". Viđao sam da Popović isplaćuje kešom mnoge pevače, da li je plaćao porez ili ne, to ne znam - rekao je Lukas, a njegov producent Saša Mirković je dodao:

- Godinama unazad Grand, Popović, kao i sadašnji vlasnik Dragan Šolak izrabljuju pevače tako što imaju ugovore s njima koje su potpisali pre ulaska u takmičenje. Radi se o tome da se fiktivno potpiše dokument na 100 ili 1.000 evra i na to plate porez, a sve ostalo isplaćuju na crno, odnosno u kešu, što se odnosi i na članove žirija. To mi je svojevremeno pričala Marija Šerifović, koju sam lično ja ubacio u "Zvezde Granda" 2015 - objasnio je on.

Poreski stručnjak tvrdi Grand nanosi ogromnu štetu državi Ivan Raonić, stručnjak za porez i sudski veštak za finansije, za Kurir je ranije rekao da je Grand u obavezi da plati državi procenat od 25 odsto na iznose koje isplaćuju članovima žirija. - Samo taj iznos od 240.000 evra honorara za jednog člana za godinu dana nanosi ogromnu štetu državi zbog utaje poreza. Za tu sumu koja se navodi kao najveća porez koji je utajen za godinu dana iznosi 61.000 evra. Međutim, na to se dodaje doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, što za taj novac iznosi 79.000 evra. To bi bilo ukupno oko 140.000 evra. Ukoliko je doprinos plaćen, ostaje iznos od 61.000 evra, koji je takođe visok - rekao je Raonić tada i napomenuo da su po zakonu kazne zatvora predviđene za ovo krivično delo od dve do deset godina. foto: Ana Paunković

