BAKI B3 ZA KURIR TV O ŽIVOTU, ZATVORU I MUZICI: Danas je robot vreme, da je moja baba živa napravio bih od nje pevačicu!

Baki je podvukao paralelu između vremena njegove najveće popularnosti i onoga što je danas popularno.

"Ova muzika prati današnje vreme. Da je moja baba živa, ja bih je odveo u studio da peva. Ja bih od nje napravio pevačicu. Po meni je danas robot vreme. Sada niti razumem tekst, mogu da slušam muziku, aranžmani mi se dopadaju, ali to njihovo pevanje, ta robotika, svi su isti", istako je Baki.

On se pohvalio da je koristio autotune (autotjun) prvi put u pesmi Blokada.

"Mi smo to radili iz fore, samo u refrenu, a danas se autotjun korsti za nepevače. Ne možeš ti da koristiš autotjun kroz celu pesmu, to onda samo pišti, krešti", mišljenja je Baki.

O navodnom sukobu sa Bubom i Džalom, rekao je da ipak krađe pesme nije bilo.

"Nisu oni ukrali deo pesme, stižu mi poruke. Ja nisam u ratu sa njima, ne poznajem ljude, nema rata. Da su oni stvarno ukrali, ne bih čekao.", objasnio je Baki.

Na pitanje da li mu se nekada desilo da je neko iskoristio deo neke njegove pesme rekao da je mu se to dogodilo.

foto: Kurir Televizija

"Nisam hteo da reagujem kod jedne pesme od pokojne Done Ares. Nije to neka lova, pesma ima svoje mesto i vreme. Jedino to, i nikad više. Dosta njih me je zvalo da pita da li može da iskoristi moju pesmu, da obradi", ispričao je Baki, ali nije želeo da kaže ko ga je zvao.

"Ne bih sada, to su novi pevači, anonimusi", rekao je Baki.

Baki sa prvom suprugom Ivanom je bio u braku četiri godine i sa njom ima ćerku Anđelu za koju kaže da odlično peva.

"Ona ne želi da bude deo javnog sveta, ali odlično peva i obećala mi je da ćemo obraditi jednu moju staru pesmu", najavio je Baki i dodao da ćerku ne bi podržao ako bi se odlučila na ulazak u rijaliti.

BEŽANJE IZ ZATVORA I ULOGA I SPOTU DRAGANE MIRKOVIĆ

Baki je jednom prilikom zbog snimanja spota pobegao iz zatvora. Ispričao je kako mu je to pošlo za rukom.

"To je opštinski zatvor iz koga svako može da pobegne. Nas je bilo dvadesetak na pijaci. Ja sam pitao da li mogu da idem na pauzu da uzmem lubenicu, jer smo moj drugar i ja gladni. Ja sam uzeo lubenicu i rekao drugu iz kruga: 'Evo ti ova lubenica, podeli, ja neću da se vraćam'. A ostalo mi samo još mesec dana. Tada sam igrao u spotu Dragane Mirković. Đogani mi je kasnije rekao da ne može da računa na mene, i vratio me u zatvor.", ispričao je Baki priču koja deluje kao scenario za film.

Baki je samo sa 15 godina otišao u popravni dom.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE UŽIVO PRATITI KURIR TELEVIZIJU.