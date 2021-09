KENAN RASKINUO SA RIALDOM PREKO DRUŠTVENE MREŽE! Pevačica RAZOČARANA i u šoku: Planirali smo odmor, nemam više SNAGE da se BORIM!

Kao bomba odjeknula je vest da su Rialda Karahasanović i Kenan Tahirović raskinuli. On je tu vest podelio na svom Instagram profilu, a sada se oglasila i Rialda.

Ona tvrdi da je razočarana storijem koji je Kenan objavio i načinom kojim je odlučio da prekine vezu:

- Mogu samo da kažem da sam jako razočarana i povređena ovim storijem i načinom na koji se on odlučio da prekine našu vezu od 10 meseci, načinom njegove komunikacije i ograđivanjem. Do pre tri dana smo planirali odmor. Ja sam neko ko se zaista borio, kako u "Zadruzi", tako i napolju, nemam više snage. To je sve što ću reći - poručila je Rialda.

