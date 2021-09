NE MOGU SVINJAMA DA SVIRAM VIOLINU, SAMO IH DŽABE NERVIRAM! Đedović nikad žešće o zadrugarima, a onda spomenuo i Gagija Đoganija!

Marko Đedović bio je gost u jednoj emsiji, a tom prilikom je žestoko potkačio zadrugare.

- Dobro veče, Mira iz Kikinde. Pozdrav Dare, tebi i tvojim gledaocima. Čudi me sa se u voditeljskom timu ne nalazi Đedović, u najmanju ruku sam očekivala da će biti učesnik. U Zadruzi 4 je bio daleko bolji nego u trojici - govorila je gospođa.

- To me je zanimalo, koja je razlika u ta dva rijalitija, šta je ono što je drugačije i što vas je oduševilo? - dodao je Darko.

- Verute mi nije ništa, nego se promenilo učesnika prema meni, valjda je to uzrok. Bilo je dosta trećerazrednih zadrugara koji su vrlo ružno reagovali na mene jer imam nešto da kažem. Mislim da se to promenilo, morali su da me prihvatili kao takvog. Osim Gazmena Đoganija, nikada prvi nisam opsovao. U četvorci su se opametili i bolje su se ponašali - naveo je novinar.

- Mnogo ste bili konkretni, sve ste rekli sa pokrićem. Čak mislim da ste bili suzdržani s obzirom na to koliko ste znali sve o svima. Svi na temu Đedovića drhte i nemate dlake na jeziku. Iznenađena sam vašim humanitarnim radom, nikada to nigde niste rekli, slučajno sam čula i oduševila sam se. Čovek koji je tako human ne može biti loš čovek - izjavila je gledateljka.

- Ne možete svirati svinji violinu, samo džabe nervirate svinju. Niko ne razume akademski jezik, to mi je i Mića jednom prilikom rekao aman čoveče ne kapiraju te - nastavio je Đedović u emisiji "Narod pita".

