MITAR MIRIĆ O ČUVENOM HITU NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA I MLAĐIM PEVAČIMA: Lupi me po ramenu i kaže ĆAO i mi smo kao kolege!

Pevač Mitar Mirić otkrio je šta mu je donela pesma ''Ne može nam niko ništa'', ko mu je od kolega najviše pomogao u karijeri, ali i kakav je odnos mlađih kolega prema njemu.

"Jako je teško dostići moje stare hitove, i ne samo moje, već i sve ostale hitove koje su moje kolege nekada snimale. Nove pesme moraju da se snimaju, da znaju da postojiš jer, ako ne snimaš, kao da te nema. Kao da si nestao. Ne može da se živi samo od stare slave", rekao je pevač i otkrio da li je razmišljao da snimi nastavak svog najvećeg hita "Ne može nam niko ništa".

"Ma to nema šanse ni za 100 godina da se ponovi. Ta pesma je neuništiva. Ta pesma je za mene bila sedmica na lotou. Ona je najveći uspon u mojoj karijeri. Pevala se i tokom rata i bombardovanja. Pesma je postala patriotska, na neki način".

Mirić je rekao da se estrada nekada skupljala u Šumatovcu, ali i da je znao da "osvane" u Slaviji.

"Čuveni "Šumatovac" je bio mesto prestiža. Sećam se da sam se, kada sam prvi put došao, osećao važan. Tozovac je žario i palio, bio je kao glumac iz Holivuda. Gledao sam ga s dozom straha. U "Šumatovcu" su se sklapali najveći poslovi. Nije bilo važne stvari, a da nije bila na tom mestu. To je bila naša druga kuća. Sledeća moja promocija mora da bude na tom mestu, da probudimo stare dane. U 'Slaviji smo znali da osvanemo, pa opet do kasno u noć, i tako do sledećeg jutra. Nema toga više. To smo bili Šaban Šaulić, Novica Urošević, Rade Vučković. Osvanjavali smo, bančili. Nije bilo ljubomore. Danas svi nešto pevaju. Prođe pored mene, drmne me i kaže: "Ćao", a ja ne znam ko je. Nema tu poštovanja kao nekada. Sećam se, kada sam nekada sretao Nedeljka Bilkića, ljubio sam ga u ruku. Sad te neki klinac klepi po ramenu i kaže: "Ej, gde si."

Mitar je rekao i da se ne ljuti kada se to desi, ali... "Ne ljutim se, ali gledam i ne znam ga. Ne znam ko je. Džaba mu što kaže da je kolega kad ga ja nikad nisam video".

