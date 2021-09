BROJ TELEFONA MI JE DALA TEK POSLE SEDAM MESECI! Troickog kod žene nervira jedna stvar, a priča o rođenju dece je tek filmska!

Selektor srpske Dejvis kup reprezentacije Viktor Troicki pre tri meseca okončao je tenisku karijeru. On je u ispovesti sa Kurir pričao i o supruzi Aleksandri, koju je slujačno upoznao.

"Sa ženom je upoznavanje bilo spontano. Bio sam na pripremama na Kopaoniku, a ona je imala slikanje za naslovnu stranu auto-časopisa. Ušli smo u konverzaciju, ali je ona bila... kako da ti kažem, rezervisana. Sutradan sam slučajno naleteo na nju. Kasnije sam je sreo još nekoliko puta. Broj telefona dala mi je tek posle sedam meseci! Verovatno sam zato i zagrizao i hteo da dođem", priča Troicki.

foto: Dado Đilas

Par ima dvoje dece Irinu i Dariju, a sportista je oba puta bio uz suprugu, kad se porađala.

"Znali smo kad će se prvi porođaj desiti. Na vreme je otišla u bolnicu. Stigao sam sa Kvinsa da bih bio tu s njom kad se Irina rodila. Dva dana smo slavili. Uveče se porodila. Prvo veče je bilo s najbližim prijateljima, a sutradan naveliko sa celom familijom i poznanicima. Sećam se da sam dosta popio. Posle tog slavlja sam leteo, bila je nedelja, za London. Igrao sam prvo kolo Vimbldona protiv Janka. On se tamo spremao za meč, a ja sam došao posle dve noći pijanke. Sećam se da mi je rekao da me se najviše boji, jer tada najbolje igram. Ni sam se ne sećam kako sam ga pobedio. Uspeo sam. Oprostio mi je taj poraz. Nisam imao šta da izgubim i igrao sam veseo tenis", seća se bivši sportista.

foto: Printskrin

Drugo dete je stiglo pre planiranog datuma.

"Sa drugom ćerkom Darijom imala je termin tek za deset dana. Budila me je u dva noću, jer je boli stomak. Rekao sam joj: "Aleksandra, lezi dole, ne paniči i spavaj". Međutim, njena majka i moja divna tašta me je nagovorila da odemo do lekara. Otišli smo do bolnice. Bio sam ubeđen kad izađe da idemo kući. Međutim, doktor je istrčao iz ordinacije vičući: "Spremajte, porođaj! Hitno je!" To mi je bilo čudno i brzo. Opet je bilo burno slavlje. Što se tiče tih nekih planiranja, to kad me pitaju, kažem da ništa ne planiram. Imamo dve ćerke, a voleo bih da imamo i sina, ali... šta znam", iskren je Troicki.

Tenisera samo jedna stvar nervira kod svoje lepše polovine.

"Najviše na svetu mrzim da se slikam. Nemam problem da se fotkam s fanovima, već imam... Ma, ne volim ja nekoga da pitam za zajedničku fotografiju. Najviše me nervira da se slikam sa suprugom na nekoj egzotičnoj destinaciji. Njoj je to opsesija. Završila je čak i neku školu fotografije", zaključio je Viktor.

foto: Dado Đilas

