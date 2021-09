IGOR NIJE HTEO DA POTPIŠE PAPIRE ZA RAZVOD? Isplivali novi ŠOK DETALJI, nadao se pomirenju sa Severinom, pa ODUGOVLAČIO PROCES!

Severina i Igor Kojić nisu više u braku, ali tek sada u javnost izlaze šokantni detalji koji su obeležili period razvoda.

foto: ATA images

Igor navodno u početku nije hteo da potpiše sporazumni razvod, čak je išao na to da ga Severina tuži ne bi li navodno dobio na vremenu i pokušao da je ostavi uz sebe, međutim, Seve je bila uporna da se sve reši mirnim putem.

- Igor se nadao pomirenju, pa je zato u početku malo zatezao i odbijao da potpiše papire, ali je Seve ipak našla način da ga umiri i ubedi da je tako najbolje za oboje - objašnjava Severinin prijatelj i dodaje:

- Znam da mu je rekla da u ime velike ljubavi koja je obeležila njihov brak nema potrebe da se prepucavaju i povlače po sudu. Podsetila ga je šta je ona sve prošla s bivšim i stavila mu do znanja da sve ono što su zajedno prošli ne zaslužuje skrnavljenje i prepucavanje. Zamolila ga je da joj ne staje na muku jer je mnogo propatila od kada ima probleme zbog starateljstva nad sinom i objasnila mu da mora da prihvati da je kraj, ali mu je i naglasila da će ga uvek nositi u srcu kao nekog ko je obeležio njen život na divan način. Igor je na kraju popustio i potpisao papire, on je zaista divan momak i ostao je do kraja uz nju - zaključio je Severinin prijatelj.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kurir.rs/Scandal/M.M.

