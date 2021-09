NEĆU TI TRAŽITI DA BUDEŠ UZ MENE ZAUVEK! Vesna Rakočević objavom ŠOKIRALA mnoge, a svi se pitaju da li ima veze sa VELJKOM! (FOTO)

Dizajnerka Verica Rakočević i njen partner Veljko Kuzmančević u skladnom su braku dugi niz godina, a ljubav nikada nisu krili uprkos velikoj razlici u godinama.

Međutim, Verica je nedavno potputno zbunila svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram, objavivši krajnje čudnu poruku, koja se može protumačiti na više načina.

foto: Tamara Trajković

- Frida Khalo je jednom prilikom rekla svom mužu: "Ne tražim od tebe da me poljubiš, niti da mi se izvinjavaš kad pomislim da si pogrešio. Neću te ni zamoliti da me zagrliš kad mi je najpotrebnije. Ne tražim da mi kažeš koliko sam lepa, makar to bila laž, niti mi napišeš nešto lepo. Neću te ni zamoliti da me pozoveš da mi kažeš kako ti je prošao dan, niti da mi kažeš da ti nedostajem. Neću tražiti od tebe da mi se zahvališ za sve što činim za tebe niti da se brineš o meni kada mi duša tone i naravno neću te tražiti da me podržiš u mojim odlukama. Neću te tražiti ni da me slušaš kad imam hiljadu priča da ti ispričam. Neću te tražiti da učiniš ništa čak ni da budeš uz mene zuvek. Jer ako te moram pitati, ne želim te više - napisala je dizajnerka na "Fejbusku" , a mnogi su se pitali da li je sve u redu u njihovom braku.

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs/M.M.

