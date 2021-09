JA NAZDRAVLJAM VODOM! Vojaž van scene živi normalan život, progovorio o roditeljima, karijeri i priznao da li ima NOVU DEVOJKU!

Mihajlo Veruović Vojaž kaže da oseća odgovornost kako se ponaša i šta priča jer je miljenik tinejdžera.

Zato mu je posebno drago što sa 19 godina i uz popularnost koja mu se rano dogodila nije se okrenuo porocima.

foto: Printscreen/Instagram

- Vrlo je jednostavno ostati normalan i sve to se vuče iz kuće. Ako imaš karakter i stav, nije problem ostati normalan. Ne vidim sav taj glamur, slavu i novac kao nuspojavu. Ne može to da utiče na mene, jer imam veliki temelj iza sebe. Konrektno ja nazdravljam vodom, nikada u životu nisam ni pio, ni pušio, ni drogirao se. Volim da mi je trezna glava i da ostanem normalan u nekim nenormalnim okolnostima u kojima se nalazimo - kaže Vojaž i otkriva da mu nije teret što je uzor mladim ljudima.

- Ne osećam teret što sam uzor mladim ljudima, već sam zahvalan zbog toga. Osećam se počastvovano, znam da je to velika odgovornost i znam da moram da se nosim sa tom odgovornošću. Lepo se snalazim u tome i na neki način želim da se zahvalim svima što su mene pronašli u svom uzoru - smatra pevač koji pored brojnih muzičkih gostovanja, planira i da se oproba u svetu glume.

foto: Pritnscreen

- Nemam vremena za privatan život, fokusiraću se na fakultet i to mi je sada prioritet. Započeo sam realizaciju na filmu, tu je i muzička karijera koja mi je najbitnija. Između ostalog spremamo i američku turneju. Što se tiče filma, ovo je nešto novo i što će definitivno pomeriti granice filmske produkcije. Ozbiljni ljudi stoje iza toga i ozbiljna produkcija. Ovo mi je prvi put da se pronalazim u tako nečemu, ali smatram da ću se u tome snaći. Nemam kompleks, srećan sam što glumim u filmu sa 19 godina - kaže Veruović.

Iako njegova bivša devojka Breskvica uveliko uživa u novoj ljubavi, Vojaž otkriva da još uvek nema devojku.

- Ako ne mogu da dam sebe i sto posto svog vremena, samim tim je nezahvalno prema toj osobi da ulazim u emotivne odnose. Devojke koje mi prilaze na nastupu nemaju sigurno strastvenu konekciju sa mnom. To je više euforija, jer vole moju muziku, moj pravac, prema izvedbi onoga što ja kao izvođač radim. Uvek me ljube na nastupima, grle, sve je to normalno i slatko.

Pevač otkriva da su roditelji veliki fanovi onoga što on stvara.

- Majka je od početka bila sa mnom. Ocu je trebalo malo više vremena da shvati šta ja to radim, ali je zadovoljan. Slušaju moju muziku i moja su najveća podrška i fanovi.

foto: Printscreen7Premijera

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

05:23 NAJVEĆA ŽELJA MI JE DA MAMI SAGRADIM KUĆU, SKUPLJAM NOVAC Vojaž otkrio DRUGU stranu, pa priznao zašto posle BRESKVICE nema devojku