UHAPŠEN SIN HANKE PALDUM U NEUMU: Optužen da je napastvovao devojku i prisiljavao je na s*ks?! Oglasila se i pevačica

Sin Hanke Paldum Mirzad Brkić uhapšen je u Neumu, prenose bosanski mediji.

Kako tvrde, Hankin sin je navodno priveden zbog navodne sumnje da je fizički i psihički maltretirao devojku 1995. godište, te da je protiv njene volje navodno prisiljavao na intimni odnos.

Ženska osoba prijavila je kako, u njenoj kući u Neumu, M.B. iz Sarajeva (1985) fizički i psihički maltretirao njenu gošću (1995), te je protiv njene volje prisiljavao na intimni odnos.

Informacije o prijavi i lišavanju slobode osumnjičenog potvrdio je Ljudevit Marić, PR MUP-a HNŽ-a.

Hanka Paldum: To su laži! Povodom informacija koje su se pojavile kontaktirali smo Hanku, kako bi sa njom proverili ove navode. Pevačica tvrdi da njen sin nije priveden i da su navodi lažni.

- Ma kakva je to vest? Odakle to? Kunem vam se svojim zdravljem i životom, i svim što imam da to nije istina! Ne znam dokle će a traže senzaciju i da pišu takve laži! Eno ga u Sarajevu, to ništa nije istina. Molim vas samo jednu stvar, da me ostavite na miru - rekla je Hanka ovim povodom za Telegraf Jetset.

foto: Dado Djilas

Kurir.rs/bljesak.info.

Bonus video:

00:15 DARKO LAZIĆ KUPIO BARBARI POSEBAN POKLON: Pevačica nije krila koliko je SREĆNA, ovo im je upotpunilo ODNOS!