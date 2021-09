FILIP MILETIĆ ZA KURIR TV OTKRIO ŠTA SE KRIJE IZA SLIKE SA SEVERINOM: Priča se da su u LJUBAVNOJ VEZI, a ovo je ISTINA o njima

Fotografija nedavno razvedene pevačice Severine i njenog saradnika Filipa Miletića koja je osvanula na njenom Instagram profilu samo je podgrejala glasine od pre desetak godina kada su kružile priče o ljubavnom odnosu njih dvoje.

U "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji gost je bio Filip Miletić, koji se dotakao i ove teme.

foto: Kurir tele, Kurir televizija

Miletić je već godinama na samom producentskom vrhu kada je u pitanju estrada, a poznato je i da je njegov hit "Aspirin" lansirao Seku Aleksić među zvezde.

Iako je sarađivao sa mnogim estradnim umetnicima, Filip tvrdi da mu je za saradnju ipak najbolja Seve.

- Pa najbolje sarađujem sa Severinom. Nas dvoje smo najbolje kliknuli kada je u pitanju saradnja. Mi imamo isti pogled na svet. Ona veruje u to što radimo i hoće da se menja, što je jako važno za pevača - kaže Filip i dodaje:

foto: Kurir tele, Kurir televizija

- Ona je jedan ozbiljan radnik i ovaj album je dijametralno suprutan od onoga što smo radili do sada, a i njeno pevanje će biti drugačije - kaže Filip.

On se osvrnuo i na predstojeći duet Ace Lukasa i Severine koji njihovi fanovi sa nestrpljenjem očekuju.

foto: Kurir tele, Kurir televizija

- Uspeo sam da nađem crtu Aci Lukasu, biće nešto potpuno drugačije. Pevači tog kalibra, poput Severine i Lukasa treba da diktiraju trendove na našim prostorima - kaže Miletić.

Filip je u "Puslu Srbije" otrvoreno progovorio i o fotografiji koju je Severina izbacila na svoj Instagram profil uz intirgantan komentar: "Moj producent je bolji od tvog".

- To je još jedna odlika Severine koliki je ona car. Ona kad mene isplati nema nikakve obaveze da me bilo gde spomene, a ona svoje ljude hvali javno. I to je još jedna stvar koja je razlikuje od drugih - naveo je Filip.

Fotografija je medijima dala "vetar u leđa" da spekulišu da je u pitanju obnovljena ljubavna romansa, na šta je Filip imao samo jedan odgovor:

- Mi imamo prijateljsku ljubav i nikakvu drugu osim te. Slika je nastala spontano, a novinski natpisi nisu tačni - kaže producent, koji je kroz osmeh naglasio da je u pitanju iskljuičivo prijateljska ljubav.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:42 RUŽICA NAJAVILA: UDAJE SE SEVERINA OPET? Samo što se razvela od Igora, već joj se smeši NOVI BRAK? A tu je i BEBA?