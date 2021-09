MARIJA ŠERIFOVIĆ NAJAVILA SVOJ ODLAZAK IZ ZVEZDA GRANDA, A MILI PROGOVORIO O CECI: Ne znam kako će se ONA snaći u ovom ludilu!

Alekandar Milić među prvima je došao na snimanje Zvezda Granda. U razgovoru za Kurir otkrio je u kakvom je odnosu sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a Marija Šerifović je otkrila da je ovo njena poslednja sezona u Zvezdama Granda.

1 / 5 Foto: Damir Dervišagić

- Nisam spvao cele noći. Radio sam novi album. Mislim da će ova sezona biti fantastična. Radujem se kada veliki pevači učestvuju. Voleo bih da bude i Dragana Mirković i da se vrati Lepa Brena ponovo. Ceca je toliko velika zvezda da bilo je odlično iznenđenje. Iznenadilo me je to što je Jelena otišla. To moram da kažem. Prošla sezona je bila jedna od najgledanijih, ikada, imali smoburno takmičenje, ali svako gleda gde mu je bolje - rekao je Mili.

Na pitanje da li će nedostajati "mala od skandala" , Aleksandar je bio izričit:

- To ne znam. Ceca će na svoj način da doprinese programu, E , sad da li će biti više ili manje to ne znam, ali Jelena se trudila i bila odličan saradnik - smatra on.

- Nisam se čuo sa njom jer sam dugo bio na putu. Doduše, ni sa kim se nisam čuo od članova žirija, to je isključivo posao Saše Popovića. Sve dok je on tu ja njegove odluke podržavam iz sve snage.

U kakvim je odnosima sa Ražnatovićkom.

- Mi smo uvek u istom odnosu. Ceca i ja smo napravili dvadeset godine njene karijere, devet albuma, stotine stadiona. Od 1995 do dans pesme ne prolaze, pesme i dalje rade.

Marija Šerifović je istakla da joj je ovo poslednja sezona u Zvezdama Granda.

- Ja ću se maksimalno potruditi da i ove godine moj kandidat bude pobednik i da se sa tri krune pozdravim sa takmičenjem. Dosta više. Ceco, veži se polećemo. Njoj sam požela dobrodošlicu, mi se poznajemo i poštujemo. Ne poznajemo se dovoljno dobro, privatno, ne znam kako će se u ovom ludilu snaći - rekla je Marija.

foto: Printscreen

Snežana Đurišić je istakla da će se Ceca dobro snaći i da je iskusna u svom poslu.

"Spreman sam, odmorila se nisam, radila sam punom parom ovog leta, odmarala sam kada je bila korona. Nisam dala savet Ceci, ona sve to zna. Ona je neko ko je pratio sve to, ona je iskusna i ne sumnjam da će se dobro snaćio", rekla je Snežana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M./A.D.

Bonus video:

11:38 Zvezde Granda žiri