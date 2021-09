GRANDIOZAN LAŽOV! Popović nastavlja da obmanjuje javnost, i dalje tvrdi da zvezde u žiriju RADE BESPLATNO!

Saša Popović nastavlja da obmanjuje javnost i da bez pardona ponižava članove žirija u "Zvezdama Granda" Mariju Šerifović, Dragana Stojkovića, Snežanu Đurišić, Anu Bekutu, Đorđa Davida, Aleksandra Milića Milija, Viki Miljković, pa i doskorašnju članicu Jelenu Karleušu, a sada i njenu zamenu Svetlanu Cecu Ražnatović, tvrdeći da rade za džabe i da kao početnici, zbog reklame, sede u takmičenju.

Iako je istina drugačija, što je Kurir u nizu tekstova i dokazao, bivši direktor najveće muzičke produkcije na Balkanu i dalje tera vodu na svoju vodenicu.

foto: Damir Dervišagić, ATAImages, Vladimir Šporčić

On je na sve načine pokušao da demantuje pisanje našeg lista o neplaćenom porezu i davanju dela honorara u koverti, što su potvrdili neki od aktuelnih članova žirija. Popović je na snimanje prve emisije nove sezone došao pre svih, a bio je vidno nervozan.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

- Ova stolica u "Zvezdama Granda" i žiriranje je dobrovoljni čin. Prošlo je preko 220 članova žirija i nikada niko nije tražio pare - rekao je na početku razgovora, trudeći se da bude uverljiv, ali kada je i sam shvatio da mu to ne polazi za rukom, iskoristio je gostovanje političara i drugih poznatih ličnosti u ranijim sezonama, kada nije bilo stalnog žirija nego su se smenjivali kroz emisije. - Da li su Vučić, Dačić, Severina tražili pare? Pa Brena, i Ceca je 2008. bila, da li su one tražile pare? Ne! Dobro, ovo je standardan žiri, ali ovo su najskuplje stolice u državi. Verujte mi! Pitajte Mariju Šerifović, Viki, Jelenu, Anu Bekutu, koji su im nekad bili iznosi za koje su pevale, a koje sad uzimaju - pomešao je babe i žabe Popović.

foto: Damir Dervišagić

Još jedan dokaz da nekadašnji prvi čovek muzičke produkcije mulja i laže je čuđenje zbog Karleušinog otkaza.

- Bio sam iznenađen jer smo se dogovorili da radi ovu godinu - nesigurno je rekao, a onda brže-bolje prešao na drugu temu. Iako je JK na društvenim mrežama pokazala ugovor koji je imala sa "Grandom", Popović i dalje tvrdi da članovi žirija volontiraju bez ikakvog potpisanog pravnog dokumenta.

foto: Ana Denda

Podsetimo, Kurir je otkrio da je "Grand", koji posluje u sklopu Junajted medije Dragana Šolaka, utajio porez jer je žiri plaćao na crno. Tada su iz produkcije poslali saopštenje u kojem su istakli da pevačke zvezde volontiraju i tako ih svrstali u red s početnicima. Oni su nastavili da teraju svoju priču, iako su i bivši član žirija Aca Lukas i njegov producent Saša Mirković javno rekli da rukovodstvo "Granda" pravi fiktivne ugovore s članovima žirija na po 500 ili 1.000 evra, a da im na ruke isplaćuje hiljade evra i na taj način zaobilazi poreski sistem.

foto: Ana Paunković, Zorana Jevtić

- Viđao sam da Popović isplaćuje kešom mnoge pevače, da li je plaćao porez ili ne, to ne znam - rekao je Lukas, a njegov producent je dodao:

- Godinama "Grand", Popović, kao i sadašnji vlasnik Šolak izrabljuju pevače tako što imaju ugovore s njima koje su potpisali pre ulaska u takmičenje. Radi se o tome da se fiktivno potpiše dokument na 100 ili 1.000 evra i na to plate porez, a sve ostalo isplaćuju na crno, to jest u kešu, što se odnosi i na članove žirija. To mi je svojevremeno pričala Marija Šerifović, koju sam lično ubacio u "Zvezde Granda" 2015. godine.

Ovoliko su profitirali Skočila im cena Na godišnjem nivou "Grand" emituje ukupno 40 emisija, a svaki član žirija ugovara svoje uslove. Jelena Karleuša je zaradila 200.000 prošle sezone, što znači da je bila plaćena 5.000 evra po emisiji. Bosanac je za ovu sezonu ugovorio 500 evra više, pa umesto 1.500 sada ima 2.000 evra. Viki i Bekuta su sa 2.000 podigle sebi cenu na 2.500. Marija je skočila za 1.000 evra, pa sada uzima 4.500 umesto 3.500 evra.

Kurir.rs/A. Denda - I. Ercegovčević

Bonus video:

00:03 MLADENOVIĆEVA OTKRILA KAKO SE OSEĆA: Zarazila se koronom, a evo šta joj SLEDI! (VIDEO)