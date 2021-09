MARIJANA MIĆIĆ TRUDNA: Glumica u drugom stanju, očekuje prvo dete sa dugogodišnjim dečkom!

Glumica i voditeljka Marijana Mićić (38) uskoro će se ostvariti u ulozi majke.

Marijana čeka dete sa dugogodišnjim partnerom Milošem Marjanovićem, a o tome još uvek ne žele da pričaju javno.

foto: ATA Images

Marijana je jednom prilikom i ispričala da su se ona i Miloš sasvim slučajno upoznali.

- Slučajno, na hodniku. Ja sam bila gladna, on je nosio neku hranu pa sam ga primetila. On ništa ne očekuje od mene. Ja i kada imam potrebu za sređivanjem i nekim promenama, on mi često govori da ne radim. Jer mi žene se ne sređujemo za muškarce, već za sebe - rekla je ona nedavno.

foto: Printscreen

