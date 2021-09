SVI DETALJI VENČANJA KAĆE I GOBELJE! BURME iz Londona, a mlada PLAKALA dok je dolazila do OLTARA! Evo kad će SVADBA za 650 zvanica

Godinu i po dana od početka zabavljanja folk zvezda Katarina Grujić (29) i fudbaler Marko Gobeljić (28) zavetovali su se jedno drugom na večnu ljubav.

Zaljubljeni par organizovao je građansko venčanje pred oko petnaestak zvanica na zakupljenom imanju u Čeneju, koje je bajkovito dekorisao belo-zlatnim detaljima. Katarina i Marko potrudili su se da njima i njihovim najmilijima intimno veselje ostane zauvek u sećanju, stoga su za tu priliku angažovali dva benda, a žurka je potrajala do sitnih sati.

Pevačica, koja je u šestom mesecu trudnoće, plesala je čitave večeri, a samo dan nakon ceremonije otkrila da je sve proteklo baš onako kako je zamišljala i da će venčanje pamtiti do kraja života.

- Još sam vrlo uzbuđena zbog svega što se tokom protekla 24 časa dogodilo. Trenutak kada me je otac dopratio do čarobno dekorisane bašte, a zatim do romantičnih rajskih vrata ispred kojih su me čekali matičar i Marko ne može da se meri ni sa čim što sam do sada proživela. Toliko je sve bilo dirljivo da su mi suze radosnice nekontrolisano tekle, što nema veze s tim što sam u šestom mesecu trudnoće. Zaista je sve do poslednjeg detalja bilo savršeno. Poznato je da smo mi žene malo umešnije kada je reč o ukrašavanju i stilizovanju, stoga mi je Marko taj zadatak rado i u potpunosti prepustio. Želela sam prirodno cveće i zlatne detalje, pa je imanje bilo prekriveno belim ružama, dok su stolove krasili kristalni svećnjaci i detalji u zlatnoj boji. Zaista je sve bilo kao u nekakvom snu. Još uvek ne mogu sebi da dođem od uzbuđenja.

Zašto ste rešili da ne pravite veliko svadbeno veselje?

- O ne, nismo ga izbegli. Plan je da se u junu venčamo u crkvi, najverovatnije će to biti u Hramu Svetog Save, a potom ćemo za oko 650 zvanica prirediti veliku žurku. Ispoštovaćemo sve tradicionalne običaje koje smo sada preskočili. Moći ćete Marka da vidite kako puca u jabuku, ali i kako pregovara s mojim bratom oko kupovine mlade

Na dan venčanja u javnost je procurila informacija da ste za kumu odabrali prijateljicu Andreanu Čekić, šta je presudilo da vam baš ona bude svedok?

Andreana je jedna od mojih najbližih prijateljica i osoba od poverenja, ne znam ko bi bolje od nje obavljao tu funkciju. Ona i Markov kum Jovan bili su pravi tandem na svadbi.

Da li je istina da je ona bila zadužena za muziku i da je to bio njen svadbeni poklon?

Što se poklona tiče, od Andreane sam dobila divan skupoceni prsten, a muzika je došla usputno. Jednog dana samo je rekla: Ja ću to da vam sredim, ne brinite ništa i dovela nam svoj bend, pevača i pevačicu koji su atmosferu doveli do usijanja. Od deset sati uveče za atmosferu je bio zadužen drugi muzički sastav, po želji mog muža, tako da 12 sati gotovo niko od zvanica nije seo. Svi su bili na podijumu. Najveseliji među njima bili su moj i Markov otac. Pravi veseljaci.

Osim dve muzike, ako se ne varamo, imali ste i dve venčanice.

Istina je, jednu za venčanje, a drugu za slavlje. Prva je bila jednostavna, na jedno rame, a druga malo provokativnija.

Da li ste tog dana pred matičarem Marko i vi razmenili i burme ili ste to ostavili za crkveno venčanje?

Poželeli smo to sada da uradimo i prstenje poručili iz inostranstva preko prijatelja. Nažalost, dok je svako od nas izrazio želju koje će boje i oblika burma biti, nije ostalo mnogo vremena da odaberemo šta ćemo na njih da izgraviramo. Marko sada nosi običnu zlatnu burmu, dok sam ja odabrala roze zlato da mi se slaže uz verenički prsten, koji se takođe čekao iz Londona, zbog čega je veridba pomerena.

- Zaista sam imala sreće kada sam upoznala Marka. Divna je osoba, dobar čovek, privržen je porodici, patrijarhalan, veliki je džentlmen i ništa mu nije teško da uradi za mene, stoga jedva čekam da s njim, kao gospođa Grujić Gobeljić, iskrojim planove za budućnost. Želela bih da ova ljubav među nama nikada ne utihne i da zajedno, srećni dočekamo duboku starost.

Kako je Marko reagovao kada ste mu kazali da biste voleli da zadržite svoje prezime?

U potpunosti je shvatio moje razloge. Naime, karijeru sam počela kao Grujić, izgradila sam se kao pevačica pod tim prezimenom, stvorila hitove, okupila publiku pa ne bi bilo u redu da ga se tako lako odreknem. Uslov je bio samo da dodam njegovo i to sam i učinila

