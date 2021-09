TEA TAIROVIĆ ZA KURIR O P*RNO SKANDALU: Za sve krivi njih, a onda je priznala da joj je ovaj FETIŠ posebno GADAN!

Tea Tairović žari i pali srpskom estradom u poslednje vreme. Ima hit godine "Hajde", nastupa skoro svako veče širom regiona.

Nedavno je u javnost isplivao i njen eksplicitni snimak i fotografije, koje su sve ostavile bez teksta, a u sve je bila umešana i jedna njena starija koleginica.

Sada je u intervjuu za Kurir, posle duže medijske, odlučila da progovori o svemu onome što je javnost zanimalo o njoj i o njenom privatnom životu.

Koliko je Tea skromna, pokazuje i to, što se na naše pitanje, kako je trenutno najpopularnija zvezda na srpskoj estradi, poprilično zbunila i zacrvenela.

- Ne znam, pitajte je. Ne znam gde je ona? (smeh). Hvala na komplimentu, divno se osećam. Drago mi je da sam tu u medijima ponovo, posle nekog dužeg vremena.

Da li si očekivala ovakvu popularnost?

- I da i ne. Očekivala sam da će se to nekad desiti, ali da će se desiti ovog momenta - ne, jer to nikad ne možeš da očekuješ.

Tokom leta si pevala skoro svako veče, nema gde te nije bilo. Koliko si novca zaradila i u čega ćeš da ga uložiš?

- Malo mi je ružno da pričam o novcu. Ja to ne volim. U principu, rad spašava mozak od nekih nebitnih stvari, tako da je meni ovog leta jako prijalo da mnogo radim.

Koje su to nebitne stvari?

- Dokolica, to je đavolja ispaša. Kad ne radite ništa, kao što mi pevači nismo godinu dana ništa radili i samo su nam glupe ideje padale na pamet.

Da li osećaš ljubomoru i zavist koleginica zbog hita godine koji imaš?

- Da li ima ljubomore kod koleginica, ja to stvarno ne znam.

U medijima se pojavila priča da ti je porno-aferu smestila Sandra Afrika. Da li ste se videle i porazgovarale o tome? Šta ona ima protiv tebe?

- Stigle su i do mene priče da je Sandra kriva za skandal, ali, moram da kažem da smo Sandra i ja super, ona je super devojka i pravi laf i mogu da kažem da su mediji jako pogrešili i da su našli potpuno pogrešnu osobu i upleli je u čitavu priču i da nas spoje u tom nekom kontekstu.

Nesumnjivo je da ti je eksplicitni snimak mnogo pomogao u karijeri i da ti je podigao duplo cenu nastupa. Da li ti je pomogao ili odmogao?

- Samo ću da kažem: nebo je plavo, trava je zelena, svilen gajtan.

Kada je pornić izašao, nisi se oglašavala. Ko je kriv što se on pojavio u javnosti, da li znaš ko ga je plasirao?

- Nisam davala do sada nikakve komentare na tu temu, a neću ni sad. Ne želim da dajem na značaju ljudima koji su na sve načine pokušali da me kompromituju i diskredituju.

Jel znamo mi te ljude? Oni su iz tvog privatnog života ili su javne ličnosti?

- Govorim generalno o svim ljudima koji su se naslanjali na moj težak životni trenutak, neću uopšte da im dajem povod za dalje komentare. To me nije interesovalo ni pre tri meseca kad se to pojavilo, a ne interesuje me ni sad.

Da li te je kontaktirao muškarac sa snimka?

- Nebo je plavo, trava je zelena, svilen gajtan.

Da li sada kad uđeš u sobu sa muškarcem gasiš odmah telefon?

- Jako si vickast.

Da li bi i ti kao Đani pevala iz cipele za ogroman bakšiš? Šta su tebi tražili da uradiš za novac na nastupu?

- Ništa, stvarno. Što se tiče Đanija, ja sam generalno gadljiva na stopala, ne volim da ih vidim ni na slici. To je njegov izbor i svaka mu čast!

Mama te u stopu prati, ne odvajate se?

- Mama i ja smo kao jedno. Mama je bila velika zvezda pre mene, ja sam se malo oslonila na nju.

Kada da očekujemo novu pesmu?

- Uskoro, sve sam završila. Čekam samo da se vratim iz Amerike i puštamo to.

