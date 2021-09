PRIJA I FILIP ŽIVE U IZOBILJU, ZA VILU SAMO KEŠIRALI 500.000 €: A malo ko zna da ju je Brenin pastorak osvoji SKROMNIM poklonom

Aleksandra Prijović (25) priznaje da se zaljubila u Filipa Živojinovića (36) već na prvom sastanku, kada joj je kupio paket vode! Pevačica kaže da ju je pastorak Lepe Brene tim poklonom oborio s nogu.

- Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da pijem i jedem, kako bi doneo kod mene u stan. Rekla sam mu da neću ništa, jer u početku, kada vam se neko sviđa, niste ni gladni ni žedni. Međutim, on je insistirao da mu kažem i ja sam rekla da pijem samo vodu. Kada sam mu otvorila vrata, videla sam da je doneo paket vode! Tim gestom me je kupio za ceo život, jer sam tada shvatila da obraća pažnju šta pričam. Pa ko bi vam doneo paket vode kada se podrazumeva da u kući imate vodu?!

Aleksandra kaže da je već tada shvatila da je Živojinović idealan muškarac za nju.

- Čim sam upoznala Filipa, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Na njemu se vidi da je dobar. Uvek mi je bilo bitno da neko ima dobru dušu, a njegove oči zrače dobrotom. To sam primetila čim smo se upoznali - ispričala je Prija i dodala da je te noći pao prvi poljubac.

- Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. I danas pamtim svaki detalj te večeri, koja je bila savršena. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on onaj pravi. Tako je na kraju i bilo! Posle tri godine zabavljanja, Prija i Filip venčali su se 21. juna 2018. Sina Aleksandra dobili su 6. marta 2019. godine.

Filip i Aleksandra pre venčanja kupili su vilu na Bežaniskoj kosi koju su platili 500.000 evra.

Viđali smo se kod Brene Prija se takmičila u „Zvezdama Granda" i često je sretala Filipa. - Iskreno, ne sećam se gde smo se Filip i ja upoznali. Godinama sam ga sretala na raznim mestima u prolazu. Viđali smo se kod Brene i Bobe na rođendanima i privatnim žurkama, na kojima sam često pevala. Medutim, to sve je bilo nekako u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja. foto: Nemanja Nikolić

