VODITELJKA OPERISALA TUMOR PANKREASA Nina Kolundžija u bolnoj ispovesti otkrila detalje svoje ŽIVOTNE borbe: Bila sam bez SNAGE

Novinarka i voditeljka Nina Kolundžija saznala je tokom slučajnog pregleda da ima tumor pankreasa. Ona je u intervju rekla da nije imala nikakve simptome, a otkrila je i zbog čega je godinu dana čekala na operaciju.

- Otišla sam na kontrolu nečeg bezazlenog, a saznala sam da je nešto drugo problem. U početku čak nisam ni slutila koliki. Na ultrazvučnom pregledu doktorka mi je zabrinuto rekla da imam nešto što liči na cistu na pankreasu, ali da su potrebne detaljnije analize kako bi se ustanovilo o čemu se zaista radi. Iskrena da budem, nisam se uplašila, pomislila sam: "Ma, to je samo cista, ništa strašno". Međutim, jedna pa druga analiza i pregled, i ispostavilo se da je reč o benignom tumoru. Tada počinju meseci brige i straha - rekla je voditeljka, pa otkrila da li je imala bilo kakve simptome.

- Nisam imala nijedan simptom, baš ništa što bi ukazalo da mi se nešto dešava u organizmu. Nikada ranije nisam imala ozbiljnijih zdravstvenih problema. Živim zdravo, nikada u životu nisam zapalila cigaretu i onda logično postaviš pitanje: “Kako je moguće da se to desilo”. Godinu i po pre dijagnoze imala sam sistematski pregled na kojem promena nije bila vidljiva, što znači da se pojavila tokom tih 18 meseci. Ono što me je u tom prvom trenutku umirilo jeste reč benigno i da nisam hitan slučaj. Ali me je i te kako brinulo to što se sve dešava u vreme pandemije kada su samo hitne operacije na programu.

Nina je zatim otkrila koliko je prošlo od dijagnoze do operacije.

- Upravo zbog celokupnog haosa s koronavirusom tokom prošle jeseni i zime, za mene su usledili meseci čekanja. U julu 2020. dobila sam dijagnozu, tačno godinu kasnije bila je operacija. Tih 12 meseci bili su zaista teški. Iako su mi rekli da to što imam ne može tako lako da pređe u maligno, niko ne može stopostotno da garantuje da se to neće desiti. Srećom, uprkos čekanju, operacija je bila na vreme i sve se dobro završilo. Ne mogu da ne spomenem moju koleginicu Biljanu Obradović koja je pre tri godine imala sličan problem, bodrila me je i poslala u sigurne ruke. Operisao me je doktor Nikica Grubor, najbolji hirurg i predivan čovek, koji sa svojim timom radi u nimalo lakim uslovima, a čine prava čuda u Prvoj hirurškoj klinici. Takvi stručnjaci kao što je on su retki - rekla je Kolundžija te otkrila kako se trenutno oseća.

- Prvih nekoliko dana nakon izlaska iz bolnice bila sam bez snage, ali kako vreme prolazi, sve sam bolje. Iako sam imala veliku operaciju, 17 dana sam provela na klinici, sve vreme sam bila nasmejana i pozitivna jer sam znala da je najgore prošlo. Kada sam dobila konačan histopatološki nalaz, tek onda sam zaista mogla da odahnem. Nemam nikakvu terapiju, smatram se izlečenom, jedino ću neko vreme biti na malo drugačajem režimu ishrane.

Za kraj Nina se osvrnula i na to kako je njen suprug Aleksa reagovao u ovom teškom periodu za njihovu porodicu.

- On je moj glas razuma. Čak i kada sam ja paničila, bila nervozna i uplašena, on je bio tu da me smiri. Njega je sve stiglo na dan operacije, nije baš lako sedeti pored telefona i čekati pet sati, ali to je sad sve iza nas.

Kurir.rs/Story/M.M.

Bonus video:

