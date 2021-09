JOVANA JEREMIĆ ZA KURIR O PLATI, MARIĆU, ESTRADI I S*KSU: Imam sve DESETKE, partner može u svemu da me isprati!

Jovana Jeremić otvorila je dušu u intervjuu za Kurir. Govorila je na razne teme, pa je između ostalog, istakla i da ona kao najveća zvezda, uvek na snimanja dolazi prva.

- Najveće zvezde uvek dolaze prve, nikad poslednje. Zato što su profesionalci i nikada ne kasne i dolaze 15 do 20 minuta ranije. U skladu sa tim, ja uvek dolazim ranije - rekla nam je voditeljka na početku razgovora.

foto: Printskrin/Instagram

Šta kažeš za ove pevače što stalno kasne na snimanja?

- Koliko kasne, takva će im biti i karijera. Jedino se Lukasu sve prašta.

Da li ćeš ti biti ta koja će vratiti Jelenu Karleušu na TV Pink?

- Ne znam stvarno. Sve je moguće. Neću ništa da pričam unapred, ali u tom slučaju, kad je Pink u pitanju, sve je moguće. Svi su mislili da ću ja ceo život ostati na Hepiju, pa evo gde sam sad.

Kakav ti je seksualni život?

- Odličan, isto kao i poslovni. Ja sam strastvena škorpija i u svemu sam navikla da imam sve desetke. Kada je neko moj partner, on je pažljivo izabran i u svemu može da me isprati.

Kakav seks voliš više - spreda ili otpozadi?

- Ne bih detaljisala. Volim onaj koji je emotivan, ja ne volim seks, ja volim da vodim ljubav.

foto: Ana Paunković

Danas si zakopčana do grla. Nisi htela previše da otkriješ svoje atribute?

- Nema potrebe za tim. Moj glavni atribut je moj mozak i on me je i doveo na ovu poziciju na kojoj sam danas. Nikad nisam išla fizičkim izgledom, nego harizmom, uvek sam bila "boss lady". Mogu da se pohvalim da sam sve u životu postigla svojim radom i ulaganjem. U seksi izdanjima sam bila od 25. do 30. godine, a sada će da bude elegantno seksi.

Oborila si sve rekorde u gledanosti vikendom. Da li su tvoje kolege od ponedeljka do petka ljubomorne što si gledanija od njih?

- Ne bavim se kolegama od ponedeljka do petka, njih izuzetno cenim i poštujem. Ja se bavim sobom i to me je dovelo na ovo mesto gde sam danas. 24 sata se bavim samo sobom i ja sam uvek tu da im pružim podršku da budu još bolji.

Koliko su te sabotirali u životu?

- Dosta. Ja bodem oči, jer ljudi ne vole kad je neko iskren i jasan i kad kaže šta hoće. Sve što sam rekla, ja sam ostvarila. Ne zaboravite kako su mi se smejali kad sam vodila rijaliti, pa kad sam počela "Jutro" na Hepiju, kakve su priče bile. Trebalo bi sebi da se smeju. Ja sam specijalac.

foto: Ana Paunković, Shutterstock

Da li si ti najplaćenija voditeljka u Srbiji trenutno?

- Ne znam koliko su druge kolege plaćene. Zadovoljna sam, skočila mi je cifra. Radila bih i reklame, ja sve što sam zaradila preko Instagrama, dala sam u dobrotvorne svrhe, nikad nisam naplatila ništa.

Da li ti je Marić čestitao prelazak na Pink?

- Jeste. Ponosan je na mene, jer ću na kraju, ostati samo ja da pričam o njemu i o tome kako je bilo učiti od njega. Od sve njegove dece, jas am najviše uspela, hteo to neko da prizna ili ne.

Šokirala si gledaoce posetom groblju i morbidnom izjavom: "Zdravo baba, čoveče!" Da li si se pojakala zbog toga?

- Ne, opet bih to uradila. "Zdravo baba, čoveče, gde si?", tako sam joj uvek govorila i to tako jeste. Za ljude je to paradoksalno i nenormalno, ali za mene je potpuno normalno, jer sam ja dane i dane provodila na njenom grobu, kad mi je bilo jako teško u životu i kad sam imala samo veru u Boga i sebe.

Šta kažeš za Tein pornić?

- Za taj video imam vrh komentar. Taj njen bivši momak je pravi dripac, nemam reči. Ti kad nekog voliš, ti mu radiš sve, a ti si dripac ako uzmeš i objaviš nešto što ti je ta devojka tada radila. Uvek stajem u odbranu žena, a volela bi da se sazna ime tog čoveka i da se javno stavi na stub srama.

foto: Printscreen

Da li i tebi može da se desi da ti ispliva porno snimak?

- Ne, nemam ja te snimke. Ja nisam osoba koja dozvoljava da se snima u seksualnom odnosu. To je intiman čin, a ja sam jako povučena privatno. Kakva sam u seksu to znaju moji partneri, to moraš njih da pitaš, ali sam po svemu sudeći, nezaboravna.

Da li su ti partneri nekad tražili da te snimaju tokom seksa?

- Ne, to je meni ispod časti, šta ima da me snimaju?

Udvaraju li ti se muškarci i žene preko društvenih mreža?

- Da, ja sam javna ličnost, zahvalim se, bitno je samo da li je on singl ili zauzet. Zauzete muškarce vraćam njihovim ženama. A žene mi se nikad nisu udvarale. Šalju mi muškarci slike polnih organa u inboks, ali ja samo pogledam i idem dalje. Puštam ih nek drndaju, ako im više tako odgovara, šta sad?

Da li bi želela još dece?

- Da, volela bih da imam troje dece. Sad trenutno ne, jer mi je karijera na prvom mestu a i imam neke zdravstvene probleme.

foto: Instagram

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:02 Jovana Jeremić čestita Novu godinu čitaocima Espresa!