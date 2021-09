TAMBURAŠI, BALONI, PERJE, MAMA NA LJULJAŠCI, A TU JE I KONJ: Sofija i Luka GALA žurkom sinu Alekseju proslavili 1. ROĐENDAN VIDEO

Manekenka Sofija Milošević i njen verenik, poznati fudbaler Luka Jović, proslavili su prvi rođendan sina Alekseja.

Oni su za ovu priliku unajmili muzičare, a fešta je podrazumevala i druženje sa konjima, što je oduševilo sve.

foto: Pritnscreen/Instagram

Miloševićeva se opuštala na ogromnoj ljuljašci, a sve je podelila na svom instagramu.

foto: Pritnscreen/Instagram

Ponosni tata Luka je sinu pokazao i konja, i mali Aleksej je bio oduševljen.

foto: Printscreen/Instagram

Kada si stigao, mom životu si dao posebno značenje When you came into my life you gave my life a new meaning. Moja ljubav prema tebi ne može se opisati rečima, ti si moj celi svet, razlog da svaki dan budem nasmejana, da budem bolja osoba. Kada legnem pored tebe moje srce je puno. Svaki dan sam zahvalna što te imam. Srećan ti prvi rođendan, moj sine", napisala je Sofija na Instagramu.

00:24 SOFIJA I LUKA SINU ALEKSEJU GALA PROSLAVILI PRVI ROĐENDAN: Tamburaši, baloni, PERJE, mama na LJULJAPKI, a tu je i KONJ (VIDEO)

kurir.rs

Bonus video:

00:14 BRUTALNA SOFIJA MILOŠEVIĆ PROVOCIRA NA MREŽAMA! Skinula se u kupaći, snimala se u OGLEDALU, a od PRIZORA muškarcima padaju VILICE!