BILA MU JE IGRAČKA ZA VEČE, NIJE NJEGOV NIVO! Isplivali šok detalji afere Lukasa i Marijane, ona priznala da je UŽIVALA sa pevačem

Zadrugarka Marijana Zonjić izjavila je da je noć pred ulazak u rijaliti provela kod folkera Ace Lukasa koji joj je tada navodno ponudio intimne odnose u troje.

Kako se navodi, Marijana je zbog nepristojne ponude izrevoltirana izašla iz njegovog stana, a sada je otkriveno šta se zapravo dešavalo u pevačevom stanu.

- Lukas i Marijana su celu noć proverli u njegovom stanu. Njoj se dopao sav luksuz, njegovo galantno ponašanje prema njoj. Naručio je večeru za njih dvoje, nazdravljali su, celu noć je treštala muzika. Marijana je uživala pored njega, jer je on baš galantan kada su žene u pitanju. Međutim, posle te večeri nije joj se javljao i ona je shvatila da mu je bila igračka samo za jedno veče. To ju je izrevoltiralo, pa je odlučila da ispriča sve medijima.

foto: Nemanja Nikolić, ATA images

- Marijana je mislila da je uspela da ga zavede, međutim njemu to veče nije ništa značilo. Samo je želeo malo nežnosti i to je i dobio, džaba se ona nadala da će biti između njih nečeg ozbiljinijeg. Nije ona njegov nivo, zbog toga ju je i ostavio.

Podsetimo, Marijana je nedavno za medije otkrila da je provela kako ona kaže prelepu noć kod folkera, ali da je sve to uništio upravo on kada je pozvao još jednu devojku da im se priključi.

foto: ATA Images

- Ja sam celu noć ostala kod Lukasa, imali smo odnose, bilo smo u njegovom stanu, pili, pevali, bilo nam je prelepo... Ipak u jednom momentu odlučio je da pozove još jednu devojku da nam se pridruži što me je iznerviralo. Bilo mi je neprijatno, jer ne volim takve stvari. To sam mu i rekla, ali očigledno me nije ozbiljno shvatio. Mislila sam da se šalio sve vreme, a onda se ona pojavila na vratima spremna za druženje. Besna sam pokupila svoje stvari i skoro gola sam izletela iz njegovog stana, neke komšije su me čak i videle - Lukas je na celu ovu priču imao da kaže samo jedno.

- I mene je Madona zvala u četvorku. Šta je babi milo, to joj se i snilo. Ja ne znam ni ko je to - rekao je Lukas.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

