AKO MOŽE SAŠA KOVAČEVIĆ DA DA 4.800 € ZA TRBUŠNJAKE, ŠTO NE MOŽE I SLOBA: Radanović bi na sebi promenio jednu stvar, evo koju

Pevač Sloba Radanović odgovarao je na pitanja svojim pratilaca na Instagramu koja se tiču njegovog privatnog života, karijere, nastupa, a jednim odgovorom je iznenadio mnoge.

Jedan od Slobinih fanova ga je upitao da li bi uradio nešto od plastičnih operacija na svom telu.

- Si*e - odgovorio je kratko pevač.

Poznato je da Radanović veliki deo vremena provodi u teretani, radeći na sebi, ali po svemu sudeći, čini se da ipak nije u potpunosti zadovoljan izgledom.

foto: Printscreen

Podsetimo, spekulisalo se i da je pevač Saša Kovačević podvrgao jednom tretmanu koji dovodi do idealnih trbušnjaka. Navodno se uz ovu intervenciju pojačava efekat treninga i napornih vežbi koje on već godinama praktikuje. Na sajtu poznate turske klinike za estetsku hirurgiju, cena ovog zahvata je 3.800 i 4.800 evra, u zavisnosti za koju metodu se pacijent odluči. Osim toga, fanovi su Kovačevića svojevremeno optužili da je lice unakazio plastičnim operacijama, ali je on tada demantovao da je išta operisao. Kako je rekao, on je u Tursku otišao da operiše sinuse, a ne lice.

foto: Printskrin/Instagram

kurir.rs