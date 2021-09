UČESNICA ZADRUGE SE DOBRO SNAŠLA! Sandru Čaprić finansira oženjeni biznismen iz Ivanjice! Moravički okrug bruji

Sandra Čaprić iz sve snage se trudi da na početku rijalitija "Zadruga" ostavi utisak smerne devojke iz Ivanjice, ali i uspešne pevačice koja je sve sama postigla, a zapravo iza nje stoji oženjeni biznismen koji je godinama finansira. To za Kurir otkriva devojka bliska Čaprićki, čiji su ime i prezime poznati redakciji.

foto: Printskrin/Instagram

- Sreća njena što nije toliko poznata u Beogradu i što učesnici ne znaju ništa o tome kakav ona život vodi. Zato tamo u rijalitiju svojim cimerima, ali i gledaocima, može da prodaje maglu. Vidim hvali se kako je sve sama postigla, kako ima dva hita, kako puni klubove. E pa te dve pesme koje je snimila i spotovi koje je uradila daleko su od hitova, a istina je i da je sve to finansirao čovek kojem je ljubavnica. On je oženjen i ima decu, a ona ga time što mu gužva postelju kad poželi ucenjuje i izvlači sve što joj je potrebno. Sve što vidite na njoj od garderobe uglavnom je on platio - tvrdi naš izvor. Prema njenim rečima, meštani Moravičkog okruga znaju kome je Čaprićka ljubavnica, pa i njegova žena.

foto: Damir Dervišagić

- Oni bi da se sakriju, ali džabe, svi znaju za njih. Supruga tog čoveka propada u zemlju od sramote. Ćuti jer nema gde, a imaju i decu. Ona trpi, a biznismen nikako ne priznaje da mu je Sandra ljubavnica koju finansira, već tvrdi da mu je poznanica. Ona nema toliko nastupa, a svakog dana menja krpice, pa vozi automobil koji joj je on kupio, pa frizeri, šminkeri, operacije lica, sredila je zube, silikoni, veštačka kosa, sve to košta. Kada smo je mi drugarice pitale odakle joj pare, ona nam je rekla kako je odlično plaćena pevačica jer ima hit. Misli da smo joj poverovale. Njoj je cilj da bude poznata kako bi ulovila fudbalera i da šutne ovog starijeg biznismena iz Ivanjice. Hvali se po gradu kako je zvezda, a znaju je samo preko Instagrama, ovako ljudi kad je vide, misle da je lokalna starleta - završava naša sagovornica. Podsetimo, Sandra uglavnom bira bogate muškarce za partnere, pa je tako bila u vezi s biznismenom srpskog porekla koji živi u Australiji, a koji ju je optužio da mu je ukrala 30.000 evra.

Ljiljana Stanišić

Dalila Dragojević Peleš mi je pretio pištoljem Dalila Dragojević otkrila je u rijalitiju da joj je novi učesnik Ademir Peleš pretio pištoljem jer nije želela da bude s njim. foto: Sonja Spasić - Njega poznajem od pre 12-13 godina. Pele je rekao da je bio vlasnik kluba u koji sam izlazila. Slao mi je poruke i ja sam ga odbijala, nakon čega mi je pretio pištoljem. Rekao mi je da moram da se sklonim na drugu stranu ulice kad ga vidim. Jedan momak koji je sada pokojni me je zaštitio od njega. Tvrdi kako me je kresnuo na jednu noć. Njemu je trebala priča za ulazak u rijaliti. Glumi ovde šmekera, a svi znaju koliko je pretio devojkama i da diluje drogu - tvrdi Dalila. Stanija pjotvrdila spekulacije Maja je bila trudna s Janušem Stanija Dobrojević potvrdila je u "Zadruzi" spekulacije da je Maja Marinković zatrudnela s Markom Janjuševićem Janjušem. - Ja sam to saznala pre ulaska ovde. Znam svaki detalj. Bilo mi je krivo što je prošla kroz taj trenutak. Desilo se letos posle te "Zadruge" da je stvarno bila u drugom stanju. Radila je sve da dođe do njega, on nije hteo da se javi na telefon, išao je da se slika sa Anom, nju je to pogodilo. foto: Ana Paunković Meni je ovo jako strašno. Posle sam čula da je ušla u vezu sa Carem, tako izranjavana, on se sad ograđuje. Meni je Maje žao. Maja je jako ispovređivana - otkrila je Stanija, a nadovezao se Marinkovićkin dečko Filip Car: - Znam da je Maja bila trudna, Janjuš možda nije bio svestan. Maju je povredilo što je Janjuš kačio slike sa Anom, kupovao kolica za psa s Koraćevom, pričao da im je sin - potvrdio je Car.

