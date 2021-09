PITANJE O ANI KORAĆ I ALEKSANDRI SUBOTIĆ GA RAZBESNELO: David razvezao jezik o bivšim devojkama i priznao ima li novu LJUBAV!

David Dragojević je pričao o tome da li ima nade da obnovi ljubavnu romansu sa Aleksandrom Subotić ili Anom Korać.

Bivši rijaliti učesnik napravio je "bum" u javnosti kada je u rijalitiju prevario Subotićevu sa Koraćevom, a nedugo posle toga i romansa sa Anom se okončala.

- Fascinantno mi je da me posle toliko vremena to pitaju. Sa Aleksandrom nisam dve i po godine, sa Anom nisam devet meseci... Raskrstili smo, vodimo drugačije živote i ne postoji šansa da dođe do pomirenja - rekao je David u emisiji ''Pitam za druga'', a nakon uključenja gledateljke koja ga je upitala o njegovom ljubavnom statusu imao je da poruči sledeće:

- Ja nikad nisam bio srećniji, sve što je bilo, prošlo je - poručio je Dragojević.

Kurir.rs/K.Đ.

